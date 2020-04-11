بوسى وإلهام شاهين في عيد ميلاد مي نور الشريف.. شاهد

يذكر أن الفنانة مى نور الشريف تغيب منذ حوالي 3 أعوام عن الساحة الفنية، بعد عرض مسلسل "اللهم إنى صائم"، مع مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.



