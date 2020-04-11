بوسى وإلهام شاهين في عيد ميلاد مي نور الشريف.. شاهد

نشرت الفنانة مي نور الشريف صورة على حسابها بموقع انستجرام من احتفالها بعيد ميلادها وسط عائلتها وأشقائها.
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وظهرت مى نور الشريف بصحبة الفنانتان بوسي وإلهام شاهين، وأشقائها، وكتب: "أنا بحب عائلتي، ربنا يخليكوا ليا وما يحرمني منكوا، تصوير بوسي شلبي".
يذكر أن الفنانة مى نور الشريف تغيب منذ حوالي 3 أعوام عن الساحة الفنية، بعد عرض مسلسل "اللهم إنى صائم"، مع مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.