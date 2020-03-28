صورة نادرة.. شاهد مي نور الشريف في مرحلة الطفولة





ولقيت الصورة التي نشرتها مي نور الشريف، إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.



يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة مي نور الشريف كانت مسلسل "اللهم إني صائم" مع الفنان مصطفى شعبان، الذي عرض في شهر رمضان 2017.