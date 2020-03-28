صورة نادرة.. شاهد مي نور الشريف في مرحلة الطفولة

نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورة نادرة لها عبر خاصية القصص عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها في مرحلة الطفولة خلال مشاركتها في عمل فني قديم.
وظهرت مي نور الشريف، في الصورة التي نشرتها عبر انستجرام، بوجه ملائكي برئ، وملامح لم تتغير كثيرا عما هي عليه الآن.
ولقيت الصورة التي نشرتها مي نور الشريف، إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.
يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة مي نور الشريف كانت مسلسل "اللهم إني صائم" مع الفنان مصطفى شعبان، الذي عرض في شهر رمضان 2017.
يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة مي نور الشريف كانت مسلسل "اللهم إني صائم" مع الفنان مصطفى شعبان، الذي عرض في شهر رمضان 2017.