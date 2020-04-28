AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في الجنة إن شاء الله.. مي نور الشريف تعلق على ذكرى ميلاد والدها

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:28 م
مي نور الشريف
مي نور الشريف
Advertisements
مصطفى كرم

شاركت الفنانة مي نور الشريف جمهورها بصورة لوالدها الفنان نور الشريف عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت مي نور الشريف على صورة والدها قائلة "كل سنة وأنت حبيبي يا بابي في الجنة إن شاء الله ربنا يرحمك و يغفر لك و في الجنة إن شاء الله و الفردوس الأعلى برحمته و كرمه واحشني جدا. النهارده عيد ميلاد #حبيبي_دائما # نور الشريف. رجاء الفاتحة".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين " الله يرحمة ويغفر له " و" غفر الله له وجعله من أهل الجنة " و" تعيشي وتفتكري ".

يذكر أن الفنانة مى نور الشريف تغيب منذ حوالي 3 أعوام عن الساحة الفنية، بعد عرض مسلسل "اللهم إنى صائم"، مع مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النجوم في وداع حسني مبارك.. راندا البحيري: وداعًا.. أحمد فلوكس: خدم الوطن مقاتلاً.. هنا شيحة: الوطن باقٍ والأشخاص زائلون.. حسام حبيب: رجل الحرب والسلام

هل تقبل صلاة الزاني ؟.. تحذير لمن يريد ترك الفريضة بحجة الحياء من الله

ربنا يرحمه ويغفر له.. ويزو تنعى والد علي ربيع

بوسى وإلهام شاهين في عيد ميلاد مي نور الشريف.. شاهد

في الذكرى السنوية الرابعة.. هبة مجدي تتذكر والدها بكلمات مؤثرة.. شاهد

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يعلن موعد فتح المساجد على الهواء

سبب مضاعفات بوريس جونسون بـ كورونا رغم شفاء الأمير تشارلز في المنزل

مدرب الجابون يكشف سر نجاح كارتيرون مع الزمالك وفشله مع الأهلي

3 أخطاء على السحور تزيد العطش والإرهاق خلال الصيام

الرئيس السيسي: أنا مطمن ومحتاجين نستمر في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

الكاميرا تفضح مذيعا لم يرتد البنطلون أثناء البث المباشر من المنزل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور لـ آيتن عامر: كفاية تهزيء .. شاهد أبرز 10 إطلالات لها

في 5 دقائق .. 3 طرق سحرية للتخلص من النمل

بالأبيض المكشوف.. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالة جريئة