في الجنة إن شاء الله.. مي نور الشريف تعلق على ذكرى ميلاد والدها

شاركت الفنانة مي نور الشريف جمهورها بصورة لوالدها الفنان نور الشريف عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت مي نور الشريف على صورة والدها قائلة "كل سنة وأنت حبيبي يا بابي في الجنة إن شاء الله ربنا يرحمك و يغفر لك و في الجنة إن شاء الله و الفردوس الأعلى برحمته و كرمه واحشني جدا. النهارده عيد ميلاد #حبيبي_دائما # نور الشريف. رجاء الفاتحة".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين " الله يرحمة ويغفر له " و" غفر الله له وجعله من أهل الجنة " و" تعيشي وتفتكري ".





يذكر أن الفنانة مى نور الشريف تغيب منذ حوالي 3 أعوام عن الساحة الفنية، بعد عرض مسلسل "اللهم إنى صائم"، مع مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.