في ليلة تكريمه بمهرجان برلين.. سكورسيزي: السينما تتطور ولا تموت

قال المخرج مارتن سكورسيزي في تصريحات له على هامش تكريمه في مهرجان برلين السينمائي الدولي، إن السينما لا تموت ولكنها تتطور أو تتحول.

وأكد سكورسيزي في تصريحاته، خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات مهرجان برلين، على أنه يفضل رؤية الأمر من منظور التحول، فالسينما لا يفترض أن تكون أمرا واحدا على الدوام.

وأوضح سكورسيزي، أنه في نشأته كانت السينما بصورة واحدة، إذا أراد أحد مشاهدة فيلم عليه الذهاب إلى دار العرض، وكانت المشاهدة دائما تجربة جماعية.

وتابع سكورسيزي: "لكن التكنولوجيا تغيرت بسرعة كبيرة ومرهقة، لدرجة أن الشيء الوحيد الذي يمكنك التمسك به حقًا هو الصوت الفردي.. يجب أن أقول إن الصوت الفردي يمكنه التعبير عن نفسه على TikTok أو يمكنه التعبير عن نفسه في فيلم مدته أربع ساعات أو مسلسل قصير مدته ساعتان".

وأشار سكورسيزي إلى أنه لا ينبغي أن ندع التكنولوجيا تخيفنا، بل يجب توجيهها في الطريق الصحيح، وكشف عن فيلمه الجديد في الندوة.

حصل سكورسيزي على جائزة الدب الذهبي الفخري، إلى جانب عرض تكريمي لفيلمه "The Departed" الذي طرح عام 2006/ ويتنافس فيلمه الأخير "Killers of the Flower Moon" على 10 جوائز أوسكار الشهر المقبل، بما في ذلك أفضل فيلم ومخرج وممثلة لليلي جلادستون وأفضل ممثل مساعد لروبرت دي نيرو.