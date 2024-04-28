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رئيس التحرير
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حوادث

بروتوكول لنشر الثقافة القانونية وتنمية المهارات بين النيابة الإدارية وجامعة أسوان.. صور

صدى البلد

قام المستشار حافظ عباس  رئيس هيئة النيابة الإدارية والدكتور أيمن محمد عثمان  رئيس جامعة أسوان، بتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة أسوان، وذلك خلال استقبال  المستشار/ رئيس الهيئة، لرئيس جامعة أسوان، بمقر رئاسة النيابة الإدارية عَصرَ اليوم الأحد الموافق ٢٨ /٤ /٢٠٢٤.
شَهدَ مراسم التوقيع كل من  المستشار عبد الناصر خطاب،  المستشار عبد الحليم محمود،  المستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشارة الدكتورة نهى الزيني،  أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتورمحمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
 

ويستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة.
وفي ختام اللقاء، قام كل من  المستشار حافظ عباس، والدكتور أيمن  محمد عثمان  رئيس جامعة أسوان، بتبادل الدروع التذكارية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير

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