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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جوائز البافتا 2024.. رامي مالك وبرادلي كوبر على السجادة الحمراء

رامي مالك
رامي مالك

تألق كلا من الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا في نسخته الـ 77، وحرص على التقاط الصور أمام الكاميرات، والتي شهدت أيضا مرور الفنان برادلي كوبر وأبطال فيلمه. 

وتقيم الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون، الحفل السنوي لتوزيع جوائز البافتا BAFTA  بعد حوالي شهر من إعلان قوائم الترشيحات، ومنها قائمة أفضل عمل التي غاب عنها فيلم باربي الأكثر تحقيقا للإيرادات خلال 2023 في حدث غريب من نوعه، ونال 5 ترشيحات فقط. 

وينافس أيضا فيلم Poor Things للمخرج يورجوس لانثيموس مع 11 ترشيحًا ضمن قوائم البافتا، ونال فيلم Killers of the Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي، وThe Zone of Interest للمخرج جوناثان جليزر، 9 ترشيحات لكل منها.

ويستضيف حفل البافتا هذا العام، الممثل الاسكتلندي الشهير ديفيد تينانت ويتم بثه في جميع أنحاء العالم عبر قناة BBC One وخدمة البث iPlayer الخاصة بها.

البافتا Killers of the Flower Moon BAFTA الأكاديمية البريطانية السجادة الحمراء

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