بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز البافتا| بث مباشر

بدأ توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز البافتا المقام في لندن.

ينطلق حفل توزيع جوائز البافتا في نسخته الـ 77 الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، متأخرا ساعتين عن موعده الأصلي في لندن، بعدما تصدر فيلم Oppenheimer قوائم الترشيحات، ونال 13 ترشيحا من بينها أفضل عمل ومخرج وممثل.

تقيم الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون، الحفل السنوي لتوزيع جوائز البافتا BAFTA بعد حوالي شهر من إعلان قوائم الترشيحات، ومنها قائمة أفضل عمل التي غاب عنها فيلم باربي الأكثر تحقيقا للإيرادات خلال 2023 في حدث غريب من نوعه، ونال 5 ترشيحات فقط.

ينافس أيضا فيلم Poor Things للمخرج يورجوس لانثيموس مع 11 ترشيحًا ضمن قوائم البافتا، ونال فيلم Killers of the Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي، وThe Zone of Interest للمخرج جوناثان جليزر، 9 ترشيحات لكل منها.

يستضيف حفل البافتا هذا العام، الممثل الاسكتلندي الشهير ديفيد تينانت وسيتم بثه في جميع أنحاء العالم عبر قناة BBC One وخدمة البث iPlayer الخاصة بها.

ديفيد تينانت، مقدم حفل البافتا هو ممثل اسكتلندي مشهور بأدواره في أفلام مثل Doctor Who وInsider Man وHarry Potter and the Goblet of Fire، حيث لعب دور الشاب بارتي كراوتش جونيور.

صنع أيضًا اسمًا لنفسه على الساحة المسرحية في المملكة المتحدة من خلال العروض المشهورة منها هاملت، ريتشارد الثاني، والكثير من اللغط حول لا شيء.