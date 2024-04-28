نسخة من كهربا| نجم الزمالك يهاجم مصطفى شلبي بعد احتفاله المثير أمام دريمز

احتفل مصطفى شلبي لاعب الزمالك، بعد تسجيله هدف الفريق الثالث والأول له خلال مواجهة فريق دريمز الغاني، بإشارة مثيرة للجدل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين الفريقين، على استاد بابا يارا بكوماسي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وكتب أحمد دويدار نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "بغض النظر انك قلعت التيشرت ومفيش أي مبرر خالص تعمل كدة وده غلط لكن النهاردة هوه ده اللي بتكلم عليه إنك لازم طول الوقت تكون إيجابي علي المرمي وده حصل في ماتش النهاردة لكن الأهم تستمر علي نفس المستوي قدام كل الفرق برافو يا شلبي النهاردة جمهور الزمالك منتظر منك الكتيير 👌مصطفي شلبي نسخة وشبيه لكهربا"



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الأحد، فوزا كبيرا على مضيفه دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2023/24.



وكان الزمالك تعادل سلبيا مع دريمز الغاني في مباراة الذهاب والتي أقيمت الأسبوع الماضي باستاد القاهرة الدولي.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة نهضة بركان ضد اتحاد الجزائر في المشهد الختامي.

ومن المقرر أن يكون موعد نهائي الكونفدرالية 2024، يوم الأحد (12 مايو المقبل)، في مباراة الذهاب التي ستكون خارج القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع وتحديدًا الأحد (19 مايو)، في مصر.