بدون زوجته.. الأمير ويليام يحضر حفل توزيع جوائز البافتا

بدأ توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز البافتا المقام في لندن، وكان من أبرزهم كيليان مورفي، إيما ستون، ريان جوسلينج، مارجو روبي.

وحضر الأمير ويليام كعادته إلى السجادة الحمراء لكن هذه المرة بدون زوجته كيت ميدلتون التي تمر بأزمة صحية منذ فترة.

وينطلق حفل توزيع جوائز البافتا في نسخته الـ 77 الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، متأخرا ساعتين عن موعده الأصلي في لندن، بعدما تصدر فيلم Oppenheimer قوائم الترشيحات، ونال 13 ترشيحا من بينها أفضل عمل ومخرج وممثل.

وتقيم الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون، الحفل السنوي لتوزيع جوائز البافتا BAFTA بعد حوالي شهر من إعلان قوائم الترشيحات، ومنها قائمة أفضل عمل التي غاب عنها فيلم باربي الأكثر تحقيقا للإيرادات خلال 2023 في حدث غريب من نوعه، ونال 5 ترشيحات فقط.

وينافس أيضا فيلم Poor Things للمخرج يورجوس لانثيموس مع 11 ترشيحًا ضمن قوائم البافتا، ونال فيلم Killers of the Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي، وThe Zone of Interest للمخرج جوناثان جليزر، 9 ترشيحات لكل منها.

ويستضيف حفل البافتا هذا العام، الممثل الاسكتلندي الشهير ديفيد تينانت وسيتم بثه في جميع أنحاء العالم عبر قناة BBC One وخدمة البث iPlayer الخاصة بها.