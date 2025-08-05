طريقة عمل البغاشة الشرقية على أصولها

تعد البغاشة من الحلويات الشرقية الشهيرة التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ولكن لايعرف كثيرون كيفية عملها فى المنزل بمذاق شهي.

نعرض لكم طريقة عمل البغاشة بشكل احترافي من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير البغاشة



2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سمنة

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

2 بيضة

2 باكو فانيليا

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ماء للعجن

زيت للقلي

شربات تقيل

سكر بودرة للوجه

طريقة عمل البغاشة



في بولة كبيرة ضعي الدقيق والخميرة والبيكنج بودر مع البيضة والفانيليا والماء

يمكن إضافة رشة ملح ورشة سكر.



قلبي كل الخليط حتى الحصول على عجينة ثم غطيه واتركيها حتى تتخمر جيدا ثم افرديها بالنشابة وتقطع أجزاء صغيرة وتشكل كالبغاشة وتقلى فى الزيت.



ضع البغاشة في الشربات أو رشها بالسكر البودرة وتقدم باردة.