سلامتك تهمنا.. تحذير من «النقل»: اقتحام المزلقانات والسير عكس الاتجاه يُهدّدان الأرواح

واصلت وزارة النقل جهودها في تنفيذ حملة "سلامتك تهمنا"، للتوعية بالسلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، والتي تؤدي إلى أضرار بالركاب وسائقي القطارات، كما تُعرّض حياتهم للخطر، وتؤثر على سلامة حركة القطارات.

وأكدت الوزارة أن من أبرز هذه السلوكيات: اقتحام المزلقانات أثناء الغلق، السير عكس الاتجاه، إقامة معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد، شد فرامل الهواء أثناء سير القطارات، إلقاء القمامة على القضبان، إلى جانب ركوب القطارات من أماكن غير مخصصة، مثل التسطيح فوق العربات أو الركوب بين فواصلها، بالإضافة إلى قذف القطارات بالحجارة من قبل الأطفال، ما يؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.

وناشدت الوزارة، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين ضرورة المشاركة في نشر الوعي بخطورة هذه السلوكيات، التي لا تضر فقط بالمواطنين وسائقي القطارات، بل تسبب أيضًا خسائر مادية في الجرارات والعربات، وتعطل حركة القطارات.

وتأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية وزارة النقل للارتقاء بمستوى السلامة والأمان في مرفق السكك الحديدية، وتفعيل دور المواطنين كشركاء في الحفاظ على هذا المرفق الحيوي، الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا.