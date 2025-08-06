قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بادل المعجبة الحضن|مصطفي كامل يعلق عن أزمة راغب علامة ونقابة المهن الموسيقية |فيديو
ترامب يستضيف زعماء من أرمينيا وأذربيجان في البيت الأبيض .. لهذا السبب
وزير الخارجية الإسرائيلي: خطط الاعتراف بدولة فلسطين عطلت الهدنة في غزة
صلاة كشف الكرب .. ركعتان يقضي الله بهما حاجتك
أكثر من 70% من مساعدات غزة «مصرية».. القاهرة تدفع الفاتورة الأكبر والدعم لا يتوقف
الأهلي يؤجّل الاجتماع مع «ديانج» لهذا السبب
تنسيق الجامعات | برنامج تكنولوجيا الميكاترونيات بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان
شاهدت «الأسير الهزيل».. أول رد من ترامب على خطة نتنياهو لاحتلال غزة
الأهلي رافض الفكرة.. حازم فتوح: نيوم السعودي طلب ضم زيزو من 3 أسابيع بعرض رسمي
أشعر بالضيق.. أول تعليق من وسام أبوعلي بعد شائعات فشل رحليه عن الأهلي
ترامب: دول عربية ستساعدنا في إطعام السكان بغزة
سلامتك تهمنا.. تحذير من «النقل»: اقتحام المزلقانات والسير عكس الاتجاه يُهدّدان الأرواح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سلامتك تهمنا.. تحذير من «النقل»: اقتحام المزلقانات والسير عكس الاتجاه يُهدّدان الأرواح

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

واصلت وزارة النقل جهودها في تنفيذ حملة "سلامتك تهمنا"، للتوعية بالسلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، والتي تؤدي إلى أضرار بالركاب وسائقي القطارات، كما تُعرّض حياتهم للخطر، وتؤثر على سلامة حركة القطارات.

وأكدت الوزارة أن من أبرز هذه السلوكيات: اقتحام المزلقانات أثناء الغلق، السير عكس الاتجاه، إقامة معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد، شد فرامل الهواء أثناء سير القطارات، إلقاء القمامة على القضبان، إلى جانب ركوب القطارات من أماكن غير مخصصة، مثل التسطيح فوق العربات أو الركوب بين فواصلها، بالإضافة إلى قذف القطارات بالحجارة من قبل الأطفال، ما يؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.

وناشدت الوزارة، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين ضرورة المشاركة في نشر الوعي بخطورة هذه السلوكيات، التي لا تضر فقط بالمواطنين وسائقي القطارات، بل تسبب أيضًا خسائر مادية في الجرارات والعربات، وتعطل حركة القطارات.

وتأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية وزارة النقل للارتقاء بمستوى السلامة والأمان في مرفق السكك الحديدية، وتفعيل دور المواطنين كشركاء في الحفاظ على هذا المرفق الحيوي، الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا.

النقل السكة الحديد قطارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

مسرح الجريمة

أنهى حياته شاب.. ننشر لحظة نقل جثمان صغير المهندسين لمشرحة زينهم.. فيديو

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

إبراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها.. وتكشف السبب الحقيقي للوفاة

المولد النبوي الشريف 2025

قريباً.. 3 أيام إجازة المولد النبوي 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

ترشيحاتنا

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

بالصور

فاكهة الصحراء المعجزة.. التين الشوكي بين الفوائد الصحية والمخاطر الخفية

فوائد التين الشوكي
فوائد التين الشوكي
فوائد التين الشوكي

جريمة هزت المهندسين .. إنهاء حياة طفل بطريقة بشعة في سوبر ماركت| السبب صادم

مقتل طفل
مقتل طفل
مقتل طفل

7 عصائر طبيعية تقوي المناعة بفاعلية لمواجهة الأمراض

عصائر طبيعية لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض
عصائر طبيعية لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض
عصائر طبيعية لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض

من عجينة البسبوسة .. حولى السميد لطبق حلوى عالمى جديد

حلى الامير
حلى الامير
حلى الامير

فيديو

مصطفي كامل وراغب علامة

بادل المعجبة الحضن|مصطفي كامل يعلق عن أزمة راغب علامة ونقابة المهن الموسيقية |فيديو

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد