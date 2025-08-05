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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من عجينة البسبوسة .. حولى السميد لطبق حلوى عالمى جديد

حلى الامير
حلى الامير

يعد حلى الأمير من الحلويات الشهية والمميزة التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة لكسر الروتين واسعاد أفراد الأسرة خاصة الأطفال.

نعرض لكم فى هذا التقرير طريقة عمل حلى الأمير من خلال خطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير حلى الأمير


 ٢ بيض

 ١/٢ كوب + ١ ملعقة كبيرة سكر بودرة

 ١/٢ ١ كوب سميد

 ١/٢ كوب جوز هند

 ١ ملعقة صغيرة بيكينج باودر

 شربات

لطبقة المهلبية :
 ٤ كوب حليب
 ٣/٤ كوب سكر
 ٤ ملعقة كبيرة نشا
 ٧٥ جرام شوكولاته بيضاء
 ١ كوب كريمة
 ١ ملعقة كبيرة زبدة
 فانيلا
للوجه
 مكسرات حسب الرغبة


طريقة عمل حلى الأمير


في بولة مناسبة اخلطي مقادير البسبوسة ثم ضعيها في بايركس وادخليها في الفرن
ثم ضعي عليها الشربات.


لعمل المهلبية :

ضعي كل مقادير المهلبية في بولة ماعدا الشوكولاتة ثم ضعيها على النار مع استمرار التحريك حتى الغليان وأضيفي الشوكولاتة وتقلب حتى الذوبان
 

ضعي المهلبية فوق البسبوسة الباردة ثم ادخليها في الثلاجة حتى تتماسك وزينيها بالمكسرات وتقدم باردة.

حلى الأمير طريقة عمل حلى الأمير طريقة عمل حلى الشيف غادة التلى

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