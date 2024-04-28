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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مازال أسيرا لإسرائيل.. تعرف على الفلسطيني الفائز بالبوكر باسم خندقجي

صدى البلد

رواية "قناع بلون السماء" للكاتب الفلسطيني باسم خندقجي تفوز بجائزة البوكر للرواية العربية 2024. تم الإعلان عن هذه الجائزة في أبو ظبي، وتسلمتها رنا إدريس، مديرة دار الآداب، نيابة عن الكاتب الذي يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات طويلة.

باسم خندقجي

باسم خندقجي هو كاتب وروائي فلسطيني، ولد في مدينة نابلس عام 1983. درس الصحافة والإعلام في جامعة النجاح الوطنية في نابلس. قام بكتابة العديد من الأعمال حتى تم اعتقاله في عام 2004 عندما كان يبلغ من العمر 21 عامًا. استكمل تعليمه الجامعي داخل السجن من خلال الدراسة عن بُعد في جامعة القدس، وقد كانت رسالته عن الدراسات الإسرائيلية في العلوم السياسية.

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"قناع بلون السماء" للفلسطيني باسم خندقجي تفوز بجائزة البوكر للرواية العربية 2024

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أثناء فترة اعتقاله، كتب خندقجي العديد من المقالات الأدبية والسياسية، وركز على قضايا المرأة الفلسطينية وحركة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. كما قام بنشر عدة دواوين شعرية، بما في ذلك "طقوس المرة الأولى" في عام 2010 و"أنفاس قصيدة ليلية" في عام 2013. بالإضافة إلى ذلك، نشر ثلاث روايات وهي "نرجس العزلة" في عام 2017، "خسوف بدر الدين" في عام 2019، و"أنفاس امرأة مخذولة" في عام 2020، قبل أن يصدر روايته الفائزة بجائزة البوكر "قناع بلون السماء" في عام 2023.

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مازال أسيرا لإسرائيل.. تعرف على الفلسطيني الفائز بالبوكر باسم خندقجي

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