قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب تصريحات وصفت بالاستفزازية.. الفلبين تستدعي السفير الصيني
إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس بسبب الاحتجاجات
ضغط على معتمد جمال للعفو عن ناصر منسي في الزمالك
قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها
الرئيس الفرنسي يصل إلى الكويت في مستهل زيارة رسمية
الأرصاد تحسم الجدل بشأن استمرار الأمطار.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟
واشنطن بوست تفضح تصاعد عنف المستوطنين.. مصورة صحفية تروي تفاصيل الاعتداء عليها بالضفة
تهديد بوجود قنبلة يجبر طائرة متجهة من تل أبيب إلى فيينا على الهبوط في بلغاريا
برنامج ⁠الأغذية العالمي: صرنا مجبرين على شطب نصف مليون في غزة
النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها
عام كامل من التيسير.. التأمين الصحي يخفف معاناة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة
حسام حسن يطلع على فيديوهات يونس إبراهيم.. والترتيب مع اتحاد الكرة لإنهاء أوراق انضمامه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه القناة يتفقد المحطات للتأكد من جاهزيتها وإعطاء شكاوى المواطنين أولوية قصوى

رئيس مياه القناة يتفقد المحطات للتأكد من جاهزيتها وأعطاء شكاوي المواطنين أولوية قصوى
رئيس مياه القناة يتفقد المحطات للتأكد من جاهزيتها وأعطاء شكاوي المواطنين أولوية قصوى
محمد الغزاوى

تفقد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأثنين، محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي، وذلك للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها والالتزام بأعمال الصيانة الدورية والوقائية، وتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة، لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة، ومدى الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وأنظمة التعامل مع الحريق، وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

رئيس مياه القناة يتفقد المحطات للتأكد من جاهزيتها وأعطاء شكاوي المواطنين أولوية قصوى

وأكد المهندس أحمد التراس، علي أهمية انتظام تسجيل البيانات وتوثيق أعمال الصيانة والملاحظات الفنية، بما يدعم المتابعة المستمرة، ومراقبة عنابر التشغيل، بالإضافة إلى جاهزية العاملين للتعامل مع أي تسريب لغاز الكلور، مما يساهم في سرعة التعامل مع أي أعطال أو معوقات قد تؤثر على كفاءة التشغيل، وذلك ضمانا للاستعدادات للتعامل مع أي طوارئ أو زيادة في التصرفات خلال فصل الشتاء.

كما تابع رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، خلال حولته مكونات المحطات ومعدات التشغيل، واطّلع على الحالة الفنية للطلمبات والمعدات الكهروميكانيكية ولوحات التحكم، للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها، مع التأكيد على الالتزام بأعمال الصيانة الدورية والوقائية، كما راجع سجلات التشغيل والصيانة،. مؤكداً على ضرورة الحفاظ على جاهزية المحطات وعملها بكامل طاقتها الانتاجية، والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مع استمرار المتابعة الفنية.



وعقب جولته عقد المهندس أحمد التراس، أجتماعاً موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري العموم، والصيانة والتشغيل، لمتابعة منظومة العمل وموقف التشغيل بشبكات ومحطات مياه الشرب ورفع ومعالجة الصرف الصحي، وموقف التشغيل والصيانة بها، لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، كما استعراض مؤشرات الأداء وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات القناة الثلاث.

كما استعرض الاجتماع استعدادات شركة محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"  لاستقبال موسم الأمطار، من خلال مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي ومعدات الشفط وفرق الطوارئ، وتحديد مناطق تمركز المعدات وفقًا لاحتياجات كل منطقة، بما يضمن سرعة التحرك والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والبلاغات الطارئة، كما وجه بما يخص شكاوي المواطنين، بإعطائها أولوية قصوى، وسرعة فحصها والعمل على حلها، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات المتكررة.

بورسعيد الاسماعيلية السويس القناة مياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار

المجني عليها والمتهم

قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم

مباراة القمة

أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

فتاة واقعة أوبر

تفاصيل القبض على فتاة واقعة النقل الذكي.. أدعت بأنها زوجة ضابط شرطة

كرم جابر وزوجته

زوجة كرم جابر: كنت بخاف منه في بداية علاقتنا.. واكتشفت أنه هادئ الطباع ولين

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

داليا إبراهيم

«ملهاش يد في الموضوع».. داليا إبراهيم تكشف حقيقة اعتزالها بسبب حنان ترك

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تنعى بدركان زكي مؤسسة كلية التجارة للبنات بالقاهرة وأول عميدة لها

صلاة المنفرد خلف الصف

حكم الصلاة منفردًا داخل المسجد أثناء إقامة الجماعة.. دار الإفتاء توضح

حكم بيع المبرمج البيانات الشخصية .. الإفتاء تجيب

حكم بيع المبرمج البيانات الشخصية .. الإفتاء تجيب

بالصور

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري
«حلو وحادق في طبق واحد».. فطيرة التفاح بالجبن البري

إطلالات الفنانات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

توقيف 350 شخصا في باريس.. واجتماع طارئ لرئيس الوزراء| صور

أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد