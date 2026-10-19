رئيس مياه القناة يتفقد المحطات للتأكد من جاهزيتها وإعطاء شكاوى المواطنين أولوية قصوى

تفقد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأثنين، محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي، وذلك للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها والالتزام بأعمال الصيانة الدورية والوقائية، وتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة، لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة، ومدى الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وأنظمة التعامل مع الحريق، وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

رئيس مياه القناة يتفقد المحطات للتأكد من جاهزيتها وأعطاء شكاوي المواطنين أولوية قصوى

وأكد المهندس أحمد التراس، علي أهمية انتظام تسجيل البيانات وتوثيق أعمال الصيانة والملاحظات الفنية، بما يدعم المتابعة المستمرة، ومراقبة عنابر التشغيل، بالإضافة إلى جاهزية العاملين للتعامل مع أي تسريب لغاز الكلور، مما يساهم في سرعة التعامل مع أي أعطال أو معوقات قد تؤثر على كفاءة التشغيل، وذلك ضمانا للاستعدادات للتعامل مع أي طوارئ أو زيادة في التصرفات خلال فصل الشتاء.

كما تابع رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، خلال حولته مكونات المحطات ومعدات التشغيل، واطّلع على الحالة الفنية للطلمبات والمعدات الكهروميكانيكية ولوحات التحكم، للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها، مع التأكيد على الالتزام بأعمال الصيانة الدورية والوقائية، كما راجع سجلات التشغيل والصيانة،. مؤكداً على ضرورة الحفاظ على جاهزية المحطات وعملها بكامل طاقتها الانتاجية، والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مع استمرار المتابعة الفنية.





وعقب جولته عقد المهندس أحمد التراس، أجتماعاً موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري العموم، والصيانة والتشغيل، لمتابعة منظومة العمل وموقف التشغيل بشبكات ومحطات مياه الشرب ورفع ومعالجة الصرف الصحي، وموقف التشغيل والصيانة بها، لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، كما استعراض مؤشرات الأداء وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات القناة الثلاث.

كما استعرض الاجتماع استعدادات شركة محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" لاستقبال موسم الأمطار، من خلال مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي ومعدات الشفط وفرق الطوارئ، وتحديد مناطق تمركز المعدات وفقًا لاحتياجات كل منطقة، بما يضمن سرعة التحرك والتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والبلاغات الطارئة، كما وجه بما يخص شكاوي المواطنين، بإعطائها أولوية قصوى، وسرعة فحصها والعمل على حلها، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات المتكررة.