جوائز البافتا 2024.. روبرت داوني جونيور أفضل ممثل مساعد عن Oppenheimer

نال روبرت داوني جونيور جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Oppenheimer في حفل توزيع جوائز البافتا المقام مساء اليوم في لندن، وهو التكريم الثاني للعمل مساء اليوم، بعد أن حصد جائزة أفضل مونتاج.

وتصدر فيلم Oppenheimer قوائم الترشيحات، ونال 13 ترشيحا من بينها أفضل عمل ومخرج وممثل، ومن المتوقع أن يحصد نصيب الأسد في جوائز الليلة.

وتقيم الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون، الحفل السنوي لتوزيع جوائز البافتا BAFTA بعد حوالي شهر من إعلان قوائم الترشيحات، ومنها قائمة أفضل عمل التي غاب عنها فيلم باربي الأكثر تحقيقا للإيرادات خلال 2023 في حدث غريب من نوعه، ونال 5 ترشيحات فقط.

وينافس أيضا فيلم Poor Things للمخرج يورجوس لانثيموس مع 11 ترشيحًا ضمن قوائم البافتا، ونال فيلم Killers of the Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي، وThe Zone of Interest للمخرج جوناثان جليزر، 9 ترشيحات لكل منها.

ويستضيف حفل البافتا هذا العام، الممثل الاسكتلندي الشهير ديفيد تينانت وسيتم بثه في جميع أنحاء العالم عبر قناة BBC One وخدمة البث iPlayer الخاصة بها.