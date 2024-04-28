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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يلتقى وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

التقى الدكتور محمد  هاني غنيم  محافظ بني سويف وفد من أعضاء  المجلس القومى لحقوق الانسان،بحضور السكرتير العام اللواء حازم عزت ، مها حميدة رئيس وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام ،حيث  ضم سعيد عبد الحافظ رئيس لجنة نشر ثقاف حقوق الإنسان ، محمود بسيوني رئيس لجنة الشكاوي،محمد ممدوح رئيس اللجنة بالاقتصادية ،وذلك ضمن زيارة الوفد للمحافظة ، التي تستهدف نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها بكافة المحافظات

 

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وخلال اللقاء، ناقش  محافظ بني سويف مع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان،تعزيز سبل التعاون مع المجلس لخدمة المواطن السويفي ،مؤكدا على الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة القضايا التي تهم المواطن ، في ظل حرص الدولة وسعيها لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وما تقوم به من خطوات سريعة وجادة لتعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة، لاسيما مع إطلاق القيادة السياسية لمبادرة حياة كريمة،والذي يجسد تطبيق مصر لمبادئ وقيم حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق المواطن في  حياة كريمة

من جانبها أعربت رئيس وحدة حقوق الإنسان عن تقديرها  للمحافظ"د. محمد هاني غنيم" لدعمه جهود وأنشطة الوحدة بالديوان العام واستجابته  لتوفير الحماية والرعاية للعديد من الحالات الإنسانية التى يتم يتكليف الوحدة بدراستها ورصدها ، بالإضافة إلى توجيهاته بتوفير التيسيرات اللازمة لعقد ورش العمل التي ينفذها المجلس بالتعاون مع المحافظة "وحدة حقوق الإنسان" والتي تتناول التعريف بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومحاورها ونتائجها المستهدف وأفضل الآليات لوضع الخطة التنفيذية التي تسهم في تحقيق تلك الأهداف ورفع الوعي لدي المواطن في هذا الملف

حيث يقوم المجلس "تحت رعاية المحافظ" بتنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة من 28 أبريل الجاري وحتى 2 مايو ، وتتضمن : عقد ورش عمل، ندوات توعوية، لقاءات تشاورية،ولقاءات حوارية متخصصة ، وزيارات ميدانية ، حيث تستهدف الأنشطة العديد من الفئات والشرائح منها : موظفي الإدارات الحكومية، القيادات الطبيعية ، منظمات المجتمع المدني  المحلية ، الشباب "أعضاء برلمان الشباب ، طلاب الجامعات والتعليم الأساسي"

 

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