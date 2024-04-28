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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يؤكد دور القومي لحقوق الإنسان في إعلاء قيم المواطنة

صدى البلد

أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، على الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان في خدمة القضايا التي تهم المواطن في ظل حرص الدولة وسعيها لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وما تقوم به من خطوات سريعة وجادة لتعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة، لاسيما مع إطلاق القيادة السياسية لمبادرة حياة كريمة، والتي تجسد تطبيق مصر لمبادئ وقيم حقوق الإنسان وفي مقدمتها حق المواطن في حياة كريمة.


جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم / الأحد/ مع وفد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان، بحضور السكرتير العام للمحافظة حازم عزت ومها حميدة رئيس وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام، وضم وفد حقوق الإنسان سعيد عبد الحافظ رئيس لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومحمود بسيوني رئيس لجنة الشكاوى، ومحمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية، وذلك ضمن زيارة الوفد للمحافظة التي تستهدف نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها بكافة المحافظات.


وناقش محافظ بني سويف مع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، تعزيز سبل التعاون مع المجلس لخدمة المواطنين. 


من جانبها أعربت رئيس وحدة حقوق الإنسان عن تقديرها للمحافظ لدعمه جهود وأنشطة الوحدة بالديوان العام واستجابته لتوفير الحماية والرعاية للعديد من الحالات الإنسانية التي يتم تكليف الوحدة بدراستها ورصدها، بالإضافة إلى توجيهاته بتوفير التيسيرات اللازمة لعقد ورش العمل التي ينفذها المجلس بالتعاون مع المحافظة "وحدة حقوق الإنسان" والتي تتناول التعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومحاورها ونتائجها المستهدف وأفضل الآليات لوضع الخطة التنفيذية التي تسهم في تحقيق تلك الأهداف ورفع الوعي لدي المواطن في هذا الملف.


من ناحية أخرى، التقى رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن ، اليوم، مع فريقين من لجنة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتقييم واعتماد ثلاثة برامج بكلية العلوم.


وأكد الدكتور منصور حسن، أن حصول كليات الجامعة والبرامج الدراسية المختلفة على الاعتماد أحد أهم السبل لتحقيق رسالة وأهداف الجامعة من أجل تعزيز مكانتها في التصنيفات الدولية وجذب المزيد من الطلاب الوافدين، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تهدف إلى تحقيق التميز في البرامج والخدمات التعليمية وتنفيذ البحوث المبتكرة من أجل المساهمة بفاعلية في تقديم خدمات مجتمعية متميزة تشارك في مواجهة التحديات القومية وبناء اقتصاد قومي يقوم على المعرفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

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