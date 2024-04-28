جامعة بني سويف تستقبل لجنة المراجعة الخارجية لاعتماد ثلاثة برامج بكلية العلوم

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فريقين من لجنة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتقييم واعتماد ثلاثة برامج بكلية العلوم و ذلك في الفترة من ٢٨ - ٣٠ أبريل ٢٠٢٤.

وضم الفريق الأول من لجنة المراجعة الدكتور احمد محمد كمال رئيساً، وعضوية كل من الدكتور ماهر عامر علي، والدكتور رجب رياض امين، و الدكتورة ولاء احمد مصطفي، وذلك لتقييم برنامجي (الكيمياء الحيوية/كيمياء) و(علم الحيوان/كيمياء) ، بينما ضم الفريق الثاني الدكتورة هند السيد محمد رئيساً، وعضوية الدكتورة نشوة مختار حسن، و الدكتورة مني عبد الجليل، وذلك لتقييم برنامج الكيمياء منفرد.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمادة محمد عميد كلية العلوم والدكتورة هبه الله عاطف الشيمى مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتورة عبير سيد معوض مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتور وائل حزين، والدكتورة ولاء حزين، والدكتور صلاح محمد معوض وكلاء الكلية، والدكتور شريف حسن محمد منسق الزيارة، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.



وأكد الدكتور منصور حسن، أن حصول كليات الجامعة والبرامج الدراسية المختلفة علي الاعتماد احد اهم السبل لتحقيق رسالة واهداف الجامعة من اجل تعزيز مكانتها في التصنيفات الدولية وجذب المزيد من الطلاب الوافدين، مشيراً إلي أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تهدف الي تحقيق التميز في البرامج والخدمات التعليمية وتنفيذ البحوث المبتكرة من أجل المساهمة بفاعلية في تقديم خدمات مجتمعية متميزة تشارك في مواجهة التحديات القومية وبناء اقتصاد قومي يقوم علي المعرفة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

جدير بالذكر، أن فرق الهيئة ستقوم بفحص جميع الوثائق والملفات والإمكانيات المادية والبشرية، وعقد لقاءات منفصلة مع أعضاء هيئة التدريس، والطلاب و الجهاز الإداري بالإضافة إلى لقاءات مع المجتمع المدني؛ لقياس علاقة تلك الكليات بالمجتمع في تقديم خدماتها، ومساهمتها فى تطوير المقررات ومواصفات الخريج.