هتك عرض طفـ.لة من ذوي الهمم..السجن المشدد 8 سنوات لعامل في بني سويف

قضت محكمة جنايات بنى سويف، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 8سنوات فى قضية اتهامه بهتك عرض طفلة من ذوي الهمم، وتعاطيه المخدرات وغرامة 10 سنوات والزمته بالمصروفات الجنائية

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فاروق أمين، أشرف أبوالحسن محمد كمالي، وأمانة سر أمجد سمير، في الجناية في القضيه رقم 1480 لسنة 2023 جنايات بنى سويف.

وكانت النيابة العامة فى 15 نوفمبر 2023 أحالت متهما يدعى ( إ.ر.ب) الى محكمة الجنايات ووجهت له تهمة هتك عرض الطفلة المجني عليها ( أ. أ.خ) بالقوة الواقعة عليها بأن قام بمباغتتها ممسكاً بصدرها خدشاً بذلك حيائها ومنتهكاً لبرائتها فى منطقة ابنى بيتك بالحى السادس بمدينة بنى سويف الجديدة كما وجهت النيابة العامة للمتهم بأنه أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً " الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وقامت المحكمة بمواجهة المتهم (إ.ر.ب) بالطفلة المجنى عليها (أ.ا.خ.م) 16 سنة ، طالبة من ذوى الهمم خلال الجلسة لبيان عما إذا كان المتهم الذى قام بالتعدى على المجنى عليها من عدمة فقررت الطفلة أمام المحكمة بأن المتهم هو من قام بالتعدى علي فى مناطق حساسة فى جسمى فى الشارع وعقب صراخى فر هاربا وقالت للمحكمة والله هوه ده اللى جرى ورائى ومسكنى وصرخت فى الشارع .

واستمعت المحكمة إلى أقوال الطفلة والدة المجنى عليها (إ.م.س ) 43 سنة ربة منزل قائلة انه بتاريخ 5 يوليو 2023 بمنطقة إبنى بيتك بالحى السادس بمدينة بنى سويف الجديدة ، وفى نحو الساعة الرابعة مساءً، وأثناء تواجدى بمسكنى، فوجئت بعودة نجلتى الطفلة المجنى عليها " أ. أ. خ أ " لمسكنها، فى حالة بكاء شديدة وأبلغتنى بقيام المتهم بمباغتتها وأمسك بصدرها كرهاً عنها منتهكاً برائتها ، ثم فر هارباً على إثر صراخها .



كما استمعت المحكمة إلى شهادة الرائد محمد عبد السميع قاسم جبر رئيس مباحث قسم بنى سويف الجديدة والذى اكد أن تحرياته السرية أكدت إرتكاب المتهم للواقعة وقام بهتك عرض المجنى عليها بالقوة أثناء سيرها بالطريق العام وأن النيابة العامة عقب القبض على المتهم طلبت اجراء تحليل للمتهم وعقب الانتهاء من التحاليل له أثبت تقرير المعمل الكيماوى الذى أجرى بناء على قرار النيابة العامة أنة بفحص العينة البولية خاصة بالمتهم ثبت إحتوائها على نواتج من جوهر الحشيش المخدر

وأضاف رئيس مباحث قسم بنى سويف الجديدة أن المجنى عليها عند إستعلمنا عن شهادة ميلادها تبين أنها من مواليد 22 يونيه 2008 ولم تبلغ الثامنة عشر عاماً كما انها من ذوى الهمم.

وأكدت المحكمة أن الادلة التى أوردتها المحكمة اخذاً من أقوال المجني عليها قد استطال المتهم الى جسدها وقام بمباغتتها وأمسك بصدرها عنوة خادشاً بذلك حيائها ومنتهكاً برائتها و من ثم يكون توافر بحق المتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي و المعنوي

وأضافت المحكمة أنها استخلصت من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة وارتاح ضميرها ان المتهم وبتاريخ الواقعة أدار الشيطان عقل المتهم وسيره وفق شهواته متناسياً المولى عز وجل والأخلاق والقيم والتقاليد ، وأستغل صغر عمر الطفلة المجنى عليها وضعفها لصغر عمرها ولكونها من ذوى الهمم , وأثناء سيرها بالطريق العام وعودتها لمسكنها، أنقض عليها كما ينقض الحيوان على فريستة وقام بمباغتتها وأمسك بصدرها كرهاً عنها.

