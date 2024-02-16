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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لعبة شيطان وحظك اليوم.. أفلام عربية تتصدر قائمة مشاهدات نتفليكس

بوستر فيلم لعبة شيطان
بوستر فيلم لعبة شيطان

تصدرت عدد من الأعمال العربية قائمة الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس، أبرزها فيلمي لعبة شيطان وحظك اليوم، بعد مرور فترة طويلة على سحبهما من دور العرض. 

 

فيلم حظك اليوم 

 

وتبدأ أحداث فيلم حظك اليوم بتعرف الانفلونسر ليلى على عُمر الصحفي في ليلة هادئة ويتسبب شهودهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري لكن ما بدت كخطة بسيطة للحصول على العقد تؤدي إلى تورطهم وأصدقائهم في مشاكل أكبر.

 

الفيلم بطولة كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى ويشارك فيه بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى اكرم، محمد حلمي. الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني. 

 

 

فيلم لعبة شيطان 

 

ظهر أبطال فيلم "لعبة شيطان"، على الملصق الدعائي وعلى وجوههم تعبير القلق والخوف، وهو ما يعكس أجواء الفيلم، الذي تدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول، ويتحكم بهم شيطان من الإنس يتمثل فى تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية، ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

 

يضم فيلم "لعبة شيطان" عددا كبيرا من النجوم على رأسهم الفنان باسم سمرة، ومحمد عز، ومصطفى أبو سريع، ومي القاضي، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، ونانسي صلاح، ومنى ممدوح، ومنة بدر تيسير.

 

وفيلم "لعبة شيطان" تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إبرام نشأت، مصور فوتوغرافيا بسام رمضان، ومدير التصوير ضياء جاويش، وإنتاج خالد عاصي.

لعبة شيطان حطك اليوم الأكثر مشاهدة الفنان باسم سمرة شريف الدسوقى طه دسوقي

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