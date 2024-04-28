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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يعاقب فورا .. خالد الغندور يفتح النار علي نجم الزمالك

صدى البلد

علق الاعلامي خالد الغندور علي لقطه مصطفي شلبي الخاصة بخلع اتيشرت الزمالك ورميه علي الأرض خلال مواجهة دريمز الغاني.

وكتب الغندور  من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" شلبي واحد من  نجوم اللقاء لكن لم افهم ما هو الهدف من خلع التيشرت و رميه علي الأرض و لم افهم الحركة أمام الكاميرا   هل يشير لقلبه أم حركة  أخري . 

وتابع :" لابد من عقابه فورا من قبل مجلس الإدارة حتي بعد الصعود و بعد تألقه ".

احتفل مصطفى شلبي لاعب الزمالك، بعد تسجيله هدف الفريق الثالث والأول له خلال مواجهة فريق دريمز الغاني، بإشارة مثيرة للجدل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين الفريقين، على استاد بابا يارا بكوماسي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

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