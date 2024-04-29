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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: التخطيط لـ ألعاب الصالات داخل نادي الزمالك فاشل

ميدو
ميدو

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو مستوى ألعاب الصالات داخل نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد خسارة 13 بطولة في جميع الألعاب بين رجال وسيدات.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه “الريمونتادا”، المذاع عبر فضائية “المحور”: “ما يحدث في ألعاب الصالات بنادي الزمالك مشكلة كبيرة، ولابد أن يتم إعادة النظر في الملف بالكامل”.

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الزمالك ومرحلة إعادة البناء

وتابع: “الزمالك في مرحلة إعادة بناء في كرة الصالات ويجب مراجهة ومحاسبة أي مسؤول عن النتائج”.

أردف: “لابد من تغيير الفكر، وألعاب الصالات لها أهمية نفس أهمية كرة القدم، وجمهور الزمالك يريد مشاهدة فريق اليد والطائرة والسلة مثل القدم”.

وأتم: “التخطيط لألعاب الصالات داخل الزمالك فاشل، ويجب على مجلس الإدارة محاسبة المقصرين والألعاب أصبحت مهمة للجماهير في الوقت الحالي”.

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ميدو: التخطيط لـ ألعاب الصالات داخل نادي الزمالك فاشل


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