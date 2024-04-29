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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشير التابعي: الزمالك قدم مستوى جيدا في لقاء دريمز وحقق مكسبا كبيرا

الزمالك
الزمالك

أكد بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق، أن انتصار الزمالك على دريمز الغاني أمر طبيعي للغاية في ظل الفوارق بين الناديين، مشيرا إلى أن مصطفى شلبي لاعب الفريق الأبيض وضعه غير مستقر في الفترة الأخيرة ويعيش تحت ضغوط ويريد إيصال رسالة للجماهير بأنه موجود، واحتفاله لم يكن مُرتبا له، وكان يخرج ما بداخله فقط ولا يريد الإساءة لأحد.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كنت أشعر بالقلق على الزمالك قبل لقاء العودة أمام دريمز الغاني، لكن الفريق قدم مستوى جيد في اللقاء وحقق مكسب كبير، وكل لاعب يجب أن يتحلى بالثقافة ويحترم تصرفاته، ومصطفى شلبي ليس من نوعية اللاعبين التي تثير المشكلات".

وأضاف: "أكرم توفيق لاعب قوي ومستواه يتطور عندما يشارك باستمرار، لكنه يقاتل في الملعب من أجل تقديم أفضل أداء، وكنت متأكد من مشاركة مصطفى شوبير في حراسة المرمى رغم بعض الأقاويل التي ذكرت أن الشناوي قد يلعب لقاء مازيمبي، وجماهير الأهلي قدموا ملحمة كبيرة واللاعبين كانوا على قدر المسئولية وربنا يكرمهم في النهائي ويحققوا البطولة".

وواصل: "لن نبالغ في المكسب على دريمز الغاني، والفوز شئ طبيعي بكل تأكيد، ولم يلفت نظري أي لاعب، حتى عبدالعزيز عيسى لا يصلح للأهلي أو الزمالك، وأي لاعب أجنبي ينضم للقطبين لابد أن يكون أفضل من العناصر الموجودين في الفريقين".

وأكمل: "على الزمالك الاستعداد الآن لمباريات الدوري وغلق الكونفدرالية، مع التحضير جيدا لنهضة بركان، خصوصا أن الوصول للنهائي ليس أقصى طموحاتنا، والتتويج باللقب هو الأمر المطلوب حاليا، والزمالك كسب أول مرة في غانا بثلاثية نظيفة، والأمور تسير معه جيدا في الكونفدرالية، وأطالب اللاعبين بضرورة اللعب بقوة من أجل الفوز باللقب".

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