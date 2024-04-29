أيمن يونس: مباراة الزمالك ونهضة بركان ليست حرباً بين الفريقين

أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أن مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي اختبار صعب في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" مباراة فريق الزمالك ونهضة بركان المغربي مباراة في كرة القدم وليست حرباً بين الناديين ولكنها مباراة تلعب على بطولة أفريقية كبيرة".



وتابع يونس:" زياد كمال مكسب كبير للزمالك وأتوقع تألقه في الفترة المقبلة مع توالي المباريات وسامسون قدم أفضل مبارياته أمام دريمز الغاني ".