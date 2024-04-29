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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن يونس: مباراة الزمالك ونهضة بركان ليست حرباً بين الفريقين

الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان

أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أن مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي اختبار صعب في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" مباراة فريق الزمالك ونهضة بركان المغربي مباراة في كرة القدم وليست حرباً بين الناديين ولكنها مباراة تلعب على بطولة أفريقية كبيرة".


وتابع يونس:" زياد كمال مكسب كبير للزمالك وأتوقع تألقه في الفترة المقبلة مع توالي المباريات وسامسون قدم أفضل مبارياته أمام دريمز الغاني ".

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