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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

فرصة للشراء.. استقرار أسعار السيارات حتى هذا الموعد

أسعار السيارات
أسعار السيارات

شهدت أسعار السيارات في مصر تراجع الأسعار  مؤخرًا، حيث انخفضت بنسبة ملحوظة مع ارتفاع سعره في البنوك، مما أثار اهتمامًا كبيرًا لدى المصريين بمستقبل أسعار السيارات والوقت المناسب للشراء، خاصة بعد إعلان صفقة "رأس الحكمة" التي جلبت تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا.

وفي ظل هذه التقلبات، يعتبر الوقت الحالي هو الأمثل لشراء السيارات، حيث شهدت الأسعار انخفاضًا يتراوح بين 5 إلى 15% خلال الفترة الأخيرة.

وقد صرح المستشار «أسامة أبو المجد»، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية لموقع «صدى البلد» بأنه "لا يتوقع حدوث انخفاض جديد في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة"، مؤكدًا أن السوق "سيشهد استقرارًا في الأسعار حتى الخامس من شهر يونيو.

 

ما سبب استقرار أسعار السيارات؟

ويرجع هذا الاستقرار إلى ثبات سعر الدولار الجمركي والدولار البنكي، حيث وصل سعر الدولار الجمركي إلى 49 جنيهًا مقابل الدولار الواحد، بعد أن كان يتراوح بين 30 إلى 49 جنيهًا.

يذكر أن أسعار السيارات في مصر ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العامين الماضيين، مما أثر سلبًا على حركة السوق وأدى إلى انخفاض غير مسبوق في معدلات المبيعات مع انتشار ظاهرة الأوفربرايس.

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