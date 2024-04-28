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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

صدى البلد

حياتنا الشخصية خاصة بنا وحدنا ، وتعتبر سرا من أسرارنا الخاصة ، يجب أن نحافظ على خصوصيتنا ونحمي حدودها من التدخلات والتطفلات الخارجية التي تجعل من حياتنا الشخصية مشاعا لكثير من البشر ، وحتى المقربين منا.

هناك خيط رفيع بين العشم والتدخل أو التطفل في الحياة  الشخصية .... للأسف الشديد هناك أشخاص نُدخِلهم حياتنا بدافع الحب والارتياح ونكتشف أنهم يفهمون العشم بطريقة خاطئة ويتدخلون ويتطفلون في تفاصيل حياتنا الشخصية تحت رايات ومسميات عديدة ، كالنصح والإرشاد أو الخوف والحفاظ علينا وغيرها من المبررات المعلنة .... هناك بعض الأمور المحظورة التي لا يجب أن يتم طرحها أو السؤال عنها ولو من المقربين ، كسبب تأجيل الإنجاب بين المتزوجين، كالسؤال عن راتب العمل، كسبب الطلاق أو عدم الزواج إلا أن يسمح صاحب الشأن بالإجابة أو الحديث عنها..

من الممكن أن تطرح هذه الأمور والتساؤلات من أقرب الناس لنا من باب الطمأنينة لا مانع من ذلك ولكن لا ينبغي أن تتحول إلى جدل يثار .... فهذا قد يولد بعض النفور والانزعاج وقد يتسبب في بعض الضغوطات النفسية.

الحفاظ على سلامنا النفسي وحماية خصوصيتنا والدفاع عن حدودها مسئوليتنا التي يجب أن نتحملها بكل وعي وتفهم .... كذلك غيرنا من المتطفلين أو المتدخلين يجب أن نُفهمهم ذلك ونُعلمهم أن لهم أيضا حياة خاصة من المفترض أن ينشغلوا بها عنا وعن حياتنا الخاصة .... إلا الجزء الذي نرتضي أن نظهره لغيرنا ونسمح بتدخل غيرنا فيه فهذا أمر آخر، خاصة لو طلبنا النصيحة من أحد المقربين إلينا.

هناك كثير من المشاهير في جميع المجالات يعانون من تطفلات وتدخلات البشر المزعجة في حياتهم الشخصية، خاصة من لديهم جمهور أو شعبية كبيرة بين الناس .... الناس ليس لهم إلا أن يحكموا على ما يقدم المشاهير لهم .... كالفنان الذي يقدم عملا فنيا، ليس لأحد من جمهوره الحق أن يدخل في حياته الشخصية، الفيصل بينه وبين جمهوره هو عمله الفني فقط ، مسموح للجمهور أن يعلق عليه، يقبله، يرفضه أو حتى ينتقده بموضوعية .... أما ما يتعلق بحياته الشخصية فليس لأحد الحق في التدخل بها أو ربطها بما يقدم من أعمال فنية.

لا تسمح لأحد أن يتدخل أو يتطفل في حياتك الشخصية إلا في الأجزاء التي تسمح أنت بتدخل غيرك فيها .... احترم أيضا حق غيرك في الحفاظ على حياته الخاصة من تدخلاتك .... اسمح ببعض التدخلات المحدودة من المقربين منك للاطمئنان عليك ولكن دون أن تتسع هذه التدخلات المحدودة وتتحول لتدخلات كبيرة تسبب لك النفور والانزعاج.

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