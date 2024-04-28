رئيس شركة العاصمة الإدارية: دفعنا 17 مليار جنيه ضرائب مختلفة منذ 2017

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه خلال العمل على بناء وتشييد العديد من المناطق في العاصمة الإدارية الجديدة، كان هناك العديد من التحديات وكانت خارج إرادة الجميع.

وأوضح أن الشركة لها علاقة متوازنة مع الطرف الآخر المتمثل في "المطورين"، وكانت هناك تيسيرات العام الماضي؛ بسبب مواجهة التحديات مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وكانت التيسيرات مالية أو في إجراءات التنفيذ.

وأوضح "عباس"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، برنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن دورهم في الشركة هو مساعدة المطورين، ويعد نجاحهم في إنجاز العمل بشكل جيد وبسرعة هو نجاح للشركة أيضًا.

وقال إنه يتم تقديم التيسيرات لكل المطورين ويتم دراسة الحالات، وليس هناك أي حالة تعسر وهناك فقط حالات تأخير وتم مد المدد الخاصة بتنفيذ المشروع ومستوى التنفيذ على الأرض جيد جدًا، منوهًا بأن دور الشركة هو التسهيل على المطور حتى يستلم الطرف الثالث (المواطن) الوحدة السكنية في التوقيت المناسب.

وأشار إلى أن الغرض هو وجود التفاهم بين الأطراف الثالثة للوصول إلى المشروع للنهاية والتسليم للمواطن أو المتعاقد على شراء الوحدة، منوهًا بأن الشركة تدخل لحل أزمات بين المطورين والمواطنين راغبي التملك، ويتم مساعدة المتطور لاستكمال المشروع لكي يتم الانتهاء من تنفيذ الوحدة السكنية بشكل سريع.

وأكد أن شركة العاصمة الإدارية تُعامل من قبل الحكومة كأي شركة أخرى وتدفع ضرائب، مفيدا بأن الشركة حققت نجاحا بالنسبة للأرباح والدخل التي تدفعها الشركة للدولة، ومؤشرات هذا العام للشركة بالنسبة للضرائب مدفوعات وضرائب دخل 8 مليار جنيه والعام الماضي تم سداد 6 مليار جنيه.

وأضاف خالد عباس، أنه منذ تاريخ إنشاء الشركة عام 2017 تم سداد 17 مليار جنيه في شكل ضرائب مختلفة، موضحًا أن كل ما ينطبق على الشركات ينطبق على شركة العاصمة الإدارية لتنمية العمرانية طبقًا لقانون الاستثمار.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/a57LQ1pZ9mHgYHY3/?mibextid=21zICX&startTimeMs=41000