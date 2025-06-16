أحمد موسى: تدخل أمريكا في الحرب مع إيران يعني تصعيد شامل

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يستبعد تدخل بلاده في الحرب ضد إيران، مؤكدًا أن هذا السيناريو سيقود إلى حرب شاملة، خصوصًا أن طهران وضعت خطوطًا حمراء واضحة، على رأسها أن مشاركة واشنطن تعني اتساع نطاق الحرب.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن وزير الخارجية الإيراني صرّح بأن بلاده لن تهاجم القواعد الأمريكية طالما أن الولايات المتحدة لم تدخل المعركة بشكل مباشر، لكنه شدد على أن طهران لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم.

وأشار موسى إلى أن ترامب بدوره أكد رفضه استمرار إيران في تطوير برنامجها النووي، وهو ما يشير إلى تضارب في التصريحات يعكس توترًا دوليًا متزايدًا.

واختتم موسى بالتأكيد، أن إيران استثمرت لعقود في مشروعها النووي وسخرت له إمكانياتها الاقتصادية، ومن غير المنطقي أن تتراجع عنه الآن، رغم الخسائر التي تكبدتها جراء الحرب مع إسرائيل.