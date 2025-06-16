أحمد موسى: إسرائيل لم تعد تستهدف البرنامج النووي الإيراني فقط

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحرب الحالية بين إسرائيل وإيران لم تعد تتركز فقط على البرنامج النووي الإيراني، بل باتت تستهدف البنية التحتية وإحداث ضغط شعبي داخلي لإسقاط النظام.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن الهجمات الإسرائيلية التي بدأت منذ الجمعة الماضية، تتجاوز مجرد استهداف منشآت نووية، لتتجه نحو إنهاك الداخل الإيراني.

وأشار موسى إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يستبعد تدخل واشنطن في الحرب، وهو ما قد يؤدي إلى اتساعها بشكل خطير، خاصة أن إيران وضعت خطًا أحمر واضحًا يتمثل في دخول أمريكا كمشارك مباشر.

كما لفت إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني، الذي أكد أن بلاده لن تستهدف القواعد الأمريكية طالما لم تُشارك في الهجوم، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن إيران لن تتراجع عن برنامجها النووي أو تخصيب اليورانيوم.

واختتم موسى بتأكيده أن إيران استثمرت مواردها واقتصادها في هذا المشروع النووي لسنوات، ومن الصعب أن تتخلى عنه الآن رغم الخسائر التي تكبدتها نتيجة الحرب.