قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة قتـ.لى القصف الإيراني على بات يام إلى 9 إسرائيليين وإصابة المئات
ترتيب مجموعة الأهلي في مونديال الأندية بعد تعادل بالميراس وبورتو.. صدارة حمراء
تصعيد سيبراني غير مسبوق ضد إسرائيل.. تفاصيل
قوات الحرس الثوري الإيراني تسقط 3 طائرات إسرائيلية
اتحاد الكرة يتفق مع رابطة الأندية على عدم تكرار أزمة زيزو في الموسم الجديد
بسبب إيران.. جيش الاحتلال يقلص قواته في غزة
تعادل سلبي بين بالميراس وبورتو في افتتاح مشوارهما بمونديال الأندية
إيران.. ضبط مصنع لتجميع مسيرات إسرائيلية في طهران
رسميا الأن.. أسعار صرف الدولار في البنوك
سعر ومواصفات شيفروليه تاهو 2025 في الإمارات.. مساحة عائلية وتصميم رياضي
سورة تفتح خلايا المخ لكل من يقرأها بفضل بركتها
أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبير الشرقاوي: حياتي الآن أهدأ.. وتجربتي في عطية الإرهابية كانت مرعبة

عبير الشرقاوي
عبير الشرقاوي
رنا عبد الرحمن

أكدت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي أن حياتها الحالية أكثر راحة وهدوءًا مقارنة بفترة عملها كممثلة، موضحة أن الشهرة جاءت لها سريعًا بعد تقديم دور البطولة في مسرحية "عطية الإرهابية"، والتي وصفتها بأنها كانت تجربة مرعبة رغم أهميتها.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"، قالت الشرقاوي إنها كانت تدرس المسرح في الجامعة الأمريكية عندما رشحها والدها المخرج الكبير جلال الشرقاوي للبطولة بدلًا من الفنانة الراحلة سهير البابلي، مضيفة: "كنت حاسة إن في زلزال بيحصل حوالي، خصوصًا لما لقيت الزعيم عادل إمام من الحضور، وفي نهاية المسرحية طلع على المسرح ورفع إيدي، وده إداني دفعة قوية جدًا".

وأضافت: "دلوقتي حياتي بسيطة، بهتم بابني وبحب أسمع تفسير القرآن، وأتفرج على المسلسلات، بس بشكل عام الحياة مش مريحة، خصوصًا بعد الكورونا وكل المصايب اللي بتقع حوالينا".

كما عبّرت عبير عن حزنها لعدم تكريم والدها بالشكل اللائق رغم تاريخه الكبير، قائلة: "بابا كان بيقول الحق وما بيجاملش، وده مكنش بيرضي ناس كتير، عشان كده اتظلم في التكريم".

واختتمت حديثها قائلة: "في ناس بتحب تسمع نص الحقيقة.. بس بابا مكانش كده، وده اللي خلى تقديره أقل من اللي يستحقه فعلًا".

عبير الشرقاوي نهال طايل صدى البلد 2 الحجاب الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء

لا تخفيف للأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات والعقوبات المنتظرة للمخالفين

أرشيفية

تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

الكهرباء

تخفيض الإنارة وغلق المحال.. إجراءات الكهرباء لترشيد الاستهلاك ومواجهة فصل الصيف

رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

مجلس الوزراء

مصر تستعد لـ"الأيام الصعبة".. الحكومة تعلن خطط الطوارئ لمواجهة تصعيد إيران وإسرائيل

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

الايجار القديم

رفع الإيجار 20 ضعفا .. البرلمان يقترب من حسم قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

مدير أمن سوهاج

إصابة شابين بطعنات في مشاجرة بسوهاج.. والأمن يتدخل

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مشروبات سكرية.. وجامعة بني سويف تنضم إلى التحالف الرئاسي لتدوير مخلفات البناء

محمود توفيق

ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة جمعية رعاية المغتربات بكفر الشيخ

بالصور

كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته

كريم الحسيني وزوجته
كريم الحسيني وزوجته
كريم الحسيني وزوجته

طبيب يحذر: الاستحمام بماء ساخن يهدد حياتك

مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن

عادات يومية غير متوقعة قد تقودك للإصابة بالسرطان .. احذرها

عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان

شم الطعام قبل تناوله قد يكون سرّك لخسارة الوزن.. دراسة تكشف

فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله

فيديو

اسما شريف منير

لكل شخص شتمني.. أسما شريف منير تبعث رسالة لمنتقديها

أسرار الجانب الخفي للشمس

كشف أسرار الجانب الخفي من الشمس

افخاي ادرعي

عينيه فضحته .. علامات الارتباك تظهر على أفيخاي أدرعي .. ماذا حدث؟

باسكال مشعلاني

حابين التريند .. باسكال مشعلاني تكشف حقيقة منشورها المثير للجدل| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد