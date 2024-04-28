10 لاعبين.. غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة دريمز بالكونفدرالية الأفريقية

تتجه أنظار محبي نادي الزمالك، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، نحو ستاد بابا يارا الرياضي في غانا لمتابعة مباراة العودة بين الزمالك ودريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024.

يعاني فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، من غياب 10 لاعبين في هذه المباراة الحاسمة، وذلك بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة.

وتتضمن قائمة الغيابات للزمالك في مواجهة دريمز الغاني غياب القائد محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإصابة، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين آخرين استبعدهم المدرب لعدم قيدهم في القائمة الأفريقية.

ويواجه الزمالك في هذه المباراة صعوبة إضافية بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين نتيحة الإصابة وعدم القيد بالقائمة الإفريقية، مما يضعه في موقف صعب لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.

أسماء الغيابات كالتالي: