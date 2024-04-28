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أخبار البلد

برودة ليلاً وأمطار رعدية .. تحذيرات من حالة الطقس الساعات المقبلة

صدى البلد

كشف الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ، عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث قال إن اليوم يشهد أجواء ربيعية تعويضية لفترات التقلبات واعتدال الحرارة واستمرار نشاط الرياح في صورة هبات متقطعة على الوجه البحري وشمال الصعيد والمناطق المفتوحة.

 

الطقس معتدل 

 

وقال "فهيم" خلال تصريحات له ، إن الطقس معتدل نهارًا على مدن الساحل الشمالي، ومائل للحرارة على مناطق الدلتا والقاهرة امتدادًا لشمال الصعيد وحار على جنوب للصعيد.

وأكد رئيس مركز معلومات المناخ أن درجات الحرارة المتوقعة، القاهرة 30 - الإسكندرية 25 - بورسعيد 26- دمنهور  28 - المنصورة 30 - الفيوم  30 - بني سويف 31 - المنيا  30 - أسيوط  31 - سوهاج 33 - قنا والأقصر  35 - أسوان 37 .

وأشار “فهيم”، إلى أن هناك نشاط رياح فى صورة هبات قوية متقطعة على الدلتا والوجه البحري والظهير الصحراوي والقاهرة ومعتدلة فى مجملها تنشط أحيانًا على الوجه القبلى والصعيد في صورة هبات متقطعة بعد الظهر . 

وأوضح  أن الطقس لطيف إلى مائل للبرودة ليلاً في الدلتا والظهير الصحراوي معتدل على باقي الأنحاء، وعودة البرودة ليلًا ستزيد من ظاهرة التنفيل فى الخضر أو تساقط الثمار الصغيرة فى الفاكهة.
 

وكانت قد توقعت "الأرصاد"، أن يسود اليوم الأحد، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد.

أمطار خفيفة 

 

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم الأحد تشهد، أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.
 

وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في محافظات الجمهورية، مشيرة الى أنَّ درجات الحرارة هذا الأسبوع حول المعدلات الطبيعية.
 

وأضافت منار غانم خلال تصريحات تليفزيونية،  أنَّه على مدار هذا الأسبوع فإن قيم درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية، وفي حالة ارتفاعها عن المعدلات الطبيعية سيكون ذلك بمقدار درجة أو درجتين.

وتابعت: «تتراوح درجة الحرارة العظمي على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ما بين 30 درجة و32 درجة مئوية، ودرجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية في أغلب محافظات الجمهورية، وأغلب مصادر الكتل الهوائية ستكون كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط معتدلة في قيم درجات حرارتها».

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برودة ليلاً وأمطار رعدية .. تحذيرات من حالة الطقس الساعات المقبلة


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