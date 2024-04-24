عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسبب الموجة الحارة.. 10 نصائح للمزارعين حتى يوم الجمعة |تعرف عليها

صدى البلد

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة،  عن أهم التوصيات والاحتياطات الزراعية حتى نقلل من تأثيرات موجة الحرارة المرتفعة  والتى تتمثل فى الآتي…

 

أهم النصائح 

 

1- العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد أولًا من ضمان وجود رطوبة أرضية كافية النبات ..يعني إجراء رية سريعة (على الحامي) مع قصر الفترة بين الريات وعلى ان يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والابتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة. مع اضافة حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم لضمان استمرار استقرار سريان العصارة وعدم حدوث أى توقف لامتصاص عناصر مهمة خلال هذه الفترة من الموسم (الكالسيوم – البورون – الماغنسيوم ...).

2-   تأجيل زراعة المحاصيل الصيفية العادية (عروة أبريل) خلال هذه الفترة حتى تنكسر الموجة شديدة الحرارة.

3- تأجيل ضم ودراس القمح والفول والكمون والفاصوليا يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب وجود هبات قوية من الرياح المحملة بالرمال والأتربة خصوصاً غرب البلاد...

4-   رش أشجار المانجو والزيتون بمحلول الجير المخفف على الثمار الصغيرة حتي لا يحدث لسعات الشمس. 

6- ينصح بإجراء رشات بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت بمعدل 6-8 سم / للتر لأشجار الفاكهة ومحاصيل الخضر بكرة صباحًا.. (عدا بساتين الزيتون متفتحة الازهار).

7- التوقف عن الرش بأى مبيدات جهازية اليوم حتى لا تحدث أضرار لعملية التزهير والإخصاب

8 - البطاطس الصيفية المتأخرة يجب إجراء رية سريعة مع إضافة نترات البوتاسيوم 4 ك للفدان  أو 15 ك سلفات بوتاسيوم مع الري....

9-  بصل الحبة السوداء يتم الرش بالكالسيوم بورون الثلاثاء الصبح بدري  .. وتكون الأرض مروية ..

10- مع التأكيد على مزارعي القمح (المتأخر) في كل الجمهورية بعدم الري خلال الأربعاء حتى الجمعة تحت أي سبب ..
 

الجدير بالذكر أن  مركز معلومات تغير المناخ حذّر من  حالة الطقس اليوم الأربعاء ، حيث ترتفع الحرارة عن اليوم  بمقدار 2-3 درجات اضافية ليسود طقس شديد الحرارة تتجاوز الحرارة فيه قيم 42 - 43 درجة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور عن الأهلي

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

الموجة الأقوى.. تحذير عاجل حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة | تفاصيل

بملابس صيفية جريئة.. ظهور لافت لـ طليقة تامر حسني

جريمة بشعة| ماذا فعل عامل الدليفري في الرضيعة “جانيت”؟!.. والمتهم: "عندي ميول للأطفال"

البطيخ والخوخ|سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وخبير يحذر من تصرف قبل الحصاد

ترشيحاتنا

برنامج الأغذية العالمي: نصف سكان غزة يعانون من الجوع

المقاطعة أثرت علينا وخسرنا.. كبير تجّار السمك بالإسكندرية يكشف سبب ارتفاع الأسعار|فيديو

دعاء الوتر لنفسي.. مكتوب وكامل ومستجاب

بسبب الموجة الحارة.. 10 نصائح للمزارعين حتى يوم الجمعة |تعرف عليها

بعد تسجيل 250 ألف مولود خلال 72 يومًا.. نائبة تتقدم بطلب إحاطة بالبرلمان

تونس.. قرار بإطلاق اسم غزة على جامع بكل ولاية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع توابل يحمي من مرض السكر ويساعد في علاجه

طريقة تحضير البطاطس الشيبسي مثل الجاهزة بالظبط

"صدى البلد" يكرم رنا سماحة بعد نجاحها في رباعيات مسلسل رحيل

السرطان وآلام الظهر.. اليوجا علاج لأخطر الأمراض

فيديو

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ