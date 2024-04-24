بسبب الموجة الحارة.. 10 نصائح للمزارعين حتى يوم الجمعة |تعرف عليها

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، عن أهم التوصيات والاحتياطات الزراعية حتى نقلل من تأثيرات موجة الحرارة المرتفعة والتى تتمثل فى الآتي…

أهم النصائح

1- العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد أولًا من ضمان وجود رطوبة أرضية كافية النبات ..يعني إجراء رية سريعة (على الحامي) مع قصر الفترة بين الريات وعلى ان يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والابتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة. مع اضافة حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم لضمان استمرار استقرار سريان العصارة وعدم حدوث أى توقف لامتصاص عناصر مهمة خلال هذه الفترة من الموسم (الكالسيوم – البورون – الماغنسيوم ...).

2- تأجيل زراعة المحاصيل الصيفية العادية (عروة أبريل) خلال هذه الفترة حتى تنكسر الموجة شديدة الحرارة.

3- تأجيل ضم ودراس القمح والفول والكمون والفاصوليا يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب وجود هبات قوية من الرياح المحملة بالرمال والأتربة خصوصاً غرب البلاد...

4- رش أشجار المانجو والزيتون بمحلول الجير المخفف على الثمار الصغيرة حتي لا يحدث لسعات الشمس.

6- ينصح بإجراء رشات بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت بمعدل 6-8 سم / للتر لأشجار الفاكهة ومحاصيل الخضر بكرة صباحًا.. (عدا بساتين الزيتون متفتحة الازهار).

7- التوقف عن الرش بأى مبيدات جهازية اليوم حتى لا تحدث أضرار لعملية التزهير والإخصاب

8 - البطاطس الصيفية المتأخرة يجب إجراء رية سريعة مع إضافة نترات البوتاسيوم 4 ك للفدان أو 15 ك سلفات بوتاسيوم مع الري....

9- بصل الحبة السوداء يتم الرش بالكالسيوم بورون الثلاثاء الصبح بدري .. وتكون الأرض مروية ..

10- مع التأكيد على مزارعي القمح (المتأخر) في كل الجمهورية بعدم الري خلال الأربعاء حتى الجمعة تحت أي سبب ..



الجدير بالذكر أن مركز معلومات تغير المناخ حذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء ، حيث ترتفع الحرارة عن اليوم بمقدار 2-3 درجات اضافية ليسود طقس شديد الحرارة تتجاوز الحرارة فيه قيم 42 - 43 درجة .