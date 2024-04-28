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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لعلاج مواشي صغار المربين.. الزراعة تنظم قوافل بيطرية مجانية في سوهاج

صدى البلد

بدأ مركز البحوث الزراعية اليوم الأحد 28 ابريل 2024 حملة تنفيذ  قوافل  علاجية مجانية في محافظة سوهاج في اطار التعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية  ومؤسسة مصر الخير.

وتعد هذة القافلة البيطرية المجانية لمحافظة سوهاج لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري المحافظة ، وذلك في الفترة من 28 ابريل الي 1مايو 2024.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومؤسسات المجتمع المدنى وتنفيذا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشاديةلصغار المربين والفلاحين.

 وأكد فاضل أن هذه القافلةسوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

 وتستهدف الحملة علاج جميع الحالات المرضية بالمجان بالإضافة إلي الفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي.

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