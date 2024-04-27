الزراعة: الفرق الإرشادية الريفية تتابع المحاصيل الاستراتيجية في شمال سيناء

أكد د. ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية أن الفرق الإرشادية الريفية التى شكلها مركز البحوث الزراعية تواصل تقديم خدماتها بكثافة للمزارعين بمحافظة شمال سيناء، خاصة في مراكز العريش، والشيخ زويد، وبئر العبد.

يأتي ذلك في إطار الاحتفالات بعيد تحرير سيناء، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الأنشطة الإرشادية لمختلف المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني في مختلف المحافظات، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية



فى مركزى العريش والشيخ زويد تم المرور والمعاينة الحقلية لأشجار الموالح، والزيتون، والرمان، والمانجو، والتين، وتم فحص الأشجار والتأكد من وجود أي إصابات مرضية أو حشرية من عدمه، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للسادة المزارعين فيما يتعلق بالعمليات الزراعية المختلفة للحصول علي أعلى إنتاجية ممكنة، وكذا المكافحة المتكاملة للآفات والحشائش، وجرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة على إستفساراتهم.

وفي مركز بئر العبد ، الإدارة الزراعية برمانة تم المرور على مربى الإنتاج الحيوانى وتم تقديم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بالثروة الحيوانية.

وقد شهدت هذه الأنشطة إقبالا كثيفا من المزارعين وحرصا منهم علي الاستفادة القصوى من خبراء مركز البحوث الزراعية المشاركين في فعاليات هذه الأنشطة الإرشادية.