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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الجمعة.. محمد محيي يغني برفقة أوركسترا على مسرح Sold Out

محمد محيي
محمد محيي

يحل الفنان محمد محيي ضيفا على مسرح Sold Out مع الإعلامي محمود سعد يوم الجمعة المقبل، حيث يقدم عددا من الأغاني برفقة الأوركسترا بمجموعة من أغانيه القديمة والجديدة. 

حرص الفنان محمد محيي، على أن يلقى كلمة خلال إحيائه حفل كاسيت 90 في السعودية، وأكد الفنان أنه كان يتمنى أن يغني في السعودية قائلا “كان حلم حياتي الغناء في السعودية”.

وفي ذات السياق أشعل حسام حسني حفل كاسيت 90 بأغنية "كل البنات بتحبك" وسط تفاعل كبير من الحاضرين بالتصفيق والغناء.

الحفل حدث فني استثنائي على مسرح بنش مارك بجدة، يقام حفل "كاسيت 90"  بالمملكة العربية السعودية، ويضم الحفل بجانب الكابو حميد الشاعري، أبرز نجوم جيل التسعينات، وسط حضور  جماهيري غفير، وتحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

وشارك أغلب نجوم جيل التسعينات الذين بدأوا مسيرتهم وحققوا نجاحاتهم بموسيقى الكابو حميد الشاعري رائد موسيقى الجيل، ومن أبرزهم مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، سيمون، خالد عجاج، حسام حسني، ومحمد محيي، ويقدمون خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم التي قدموها من ألحان وتوزيع حميد الشاعري، و حققت نجاحا كبيرا في التسعينات وبداية الألفينات، وأغنيات أخرى قدموها خلال فترة انتشار الكاسيت والألبومات الغنائية.

محمد محيي cbc الاعلامي محمود سعد الفنان محمد محيي هيئة الترفيه السعودية حفل كاسيت 90

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