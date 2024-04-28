بطيخ وخضراوات مسرطنة بالأسواق .. القومي للبحوث الزراعية يكشف الحقيقة.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل كشف مركز البحوث الزراعية مفاجأة عن انتشار بطيخ وخوخ مسرطن بالأسواق، ووضح حقيقة وجود طبقة بياض داخل البطيخ، وهل بالفعل تم اكتشاف بطيخ مسرطن في الأسواق ام لا؟

مع بداية موسم فصل الصيف، يبدأ معه موسم جديد للفاكهة، ولكن انتشر بين المواطنين كلام عن وجود فاكهة مسرطنة في الأسواق وخاصة البطيخ والخوخ، بسبب وجود بياض غريب داخله، ما جعلهم يتسألون عن مدى صحة هذا الأمر.

مركز البحوث يجيب:

وأجاب مركز البحوث الزراعية عن هذا التساؤل، ونفى وجود فاكهة مسرطنة في الأسواق، الدكتور سليمان عمران، رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي البطيخ بمعهد البحوث الزراعية بالوزارة وضح سبب وجود بياض في البطيخ.

وأشار إلى أن “البياض” الموجود داخل البطيخ ليس دليلًا على سرطنة البطيخ بل أنه دليلًا على حصاده مبكرًا مؤكدًا أن هذه الطبقة يمكن للمواطنين تناولها دون قلق حيث قال “ساعات بيكون في طبقة زي قشرة نايلون بيضة، دي نأكلها”.