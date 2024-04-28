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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صدى البلد يكرم منة فضالي بعد نجاحها في موسم رمضان الدرامي.. صور

منة فضالي
منة فضالي

حلت النجمة منة فضالي ضيفة على موقع صدي البلد لتكريمها عن آخر أعمالها مسلسل كوبرا ومسلسل محارب والتي شاركت بهما في الموسم الرمضاني الماضي.

 

 

اختارت النجمه منة فضالي نجمتها المفضلة من بين مجموعة من الفنانين .

وقالت منة فضالي خلال ندوتها في صدى البلد على تفضيلها مي عمر على كلا من هنا الزاهد ونسرين أمين ويسرا اللوزي بينما فضلت ياسمين عبد العزيز على منى زكي .


منة فضالي :

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”،

 

وظهرت منة فضالي بإطلالة صيفية مرتدية تيشرت باللون البينك مع بنطال جينز نالت إعجاب عدد كبير من جمهورها.

وعلقت علي الصورة: "كلما زاد جمال المرأة زاد بختها المنيل بنيلة".


 

وشاركت منة في الدراما الرمضانية 2024 في مسلسل "محارب" الذي ظهرت في بطولته مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبدالمنعم وملك زاهر ونور محمود.
 

 

مسلسل "كوبرا" الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب منه فضالي ومنهم: «محمد امام، هشام إسماعيل، محمد أسامة «أوس أوس»، علاء مرسي، دنيا ماهر» وغيرهم من النجوم، والمسلسل من إخراج أحمد شفيق،ومن تأليف أحمد محمد أبوزيد.

تدور أحداث مسلسل كوبرا في إطار الدراما الشعبية، حول «كوبرا» الذي يجسد شخصيته النجم محمد إمام ويكون هوصاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، ويتعرض للعديد من المشكلات والعقبات في حياته.

ومع تصاعد أحداث المسلسل يواجه مواقف غريبة، تقوم بوضعه في صراع بين الخير وبين الشر.

منة فضالي

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