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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حفل زفاف ملياردير هندي أمام أهرامات الجيزة يخطف الأنظار.. صور

حفل زفاف الملياردير
حفل زفاف الملياردير الهندي Ankur Jain

احتفل الملياردير الهندي ‎Ankur Jain، بحفل زفافه على عارضة الأزياء Erika Hammond، من أمام أهرامات الجيزة وسط عدد متوسط من الحاضرين.

وعلق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «شكرا لكل من حضر للاحتفال معنا، والتقط المزيد من الصور والذكريات من حفل الزفاف، كانت الأيام القليلة الأكثر روعة».

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وتداول رواد السوشيال ميديا صور لحفل زفاف Erika Hammond، وAnkur Jain، ووصفه بأنه مبهر وجذاب.

وخطفت زوجة الملياردير الهندي الأنظار بإطلالة جريئة، حيث ظهرت بفستان ابيض في جولد مكشوف من منطقة الصدر والساقين، مع ارتداء المجوهرات الثمينة في الأذن والرقبة.

زفاف الملياردير الهندي ‎Ankur Jain على عارضة الأزياء Erika Hammond
زفاف الملياردير الهندي ‎Ankur Jain على عارضة الأزياء Erika Hammond
زفاف الملياردير الهندي ‎Ankur Jain على عارضة الأزياء Erika Hammond
زفاف الملياردير الهندي ‎Ankur Jain على عارضة الأزياء Erika Hammond
زفاف الملياردير الهندي ‎Ankur Jain على عارضة الأزياء Erika Hammond
زفاف الملياردير الهندي ‎Ankur Jain على عارضة الأزياء Erika Hammond
زفاف الملياردير الهندي ‎Ankur Jain على عارضة الأزياء Erika Hammond
زفاف الملياردير الهندي ‎Ankur Jain على عارضة الأزياء Erika Hammond
زفاف الملياردير الهندي ‎Ankur Jain على عارضة الأزياء Erika Hammond
زفاف الملياردير الهندي ‎Ankur Jain على عارضة الأزياء Erika Hammond
الملياردير الهندي أهرامات الجيزة Erika Hammond Ankur Jain الملياردير الهندي ‎Ankur Jain

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