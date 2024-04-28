حفل زفاف ملياردير هندي أمام أهرامات الجيزة يخطف الأنظار.. صور

احتفل الملياردير الهندي ‎Ankur Jain، بحفل زفافه على عارضة الأزياء Erika Hammond، من أمام أهرامات الجيزة وسط عدد متوسط من الحاضرين.

وعلق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «شكرا لكل من حضر للاحتفال معنا، والتقط المزيد من الصور والذكريات من حفل الزفاف، كانت الأيام القليلة الأكثر روعة».

وتداول رواد السوشيال ميديا صور لحفل زفاف Erika Hammond، وAnkur Jain، ووصفه بأنه مبهر وجذاب.

وخطفت زوجة الملياردير الهندي الأنظار بإطلالة جريئة، حيث ظهرت بفستان ابيض في جولد مكشوف من منطقة الصدر والساقين، مع ارتداء المجوهرات الثمينة في الأذن والرقبة.

زفاف الملياردير الهندي ‎Ankur Jain على عارضة الأزياء Erika Hammond

زفاف الملياردير الهندي ‎Ankur Jain على عارضة الأزياء Erika Hammond

زفاف الملياردير الهندي ‎Ankur Jain على عارضة الأزياء Erika Hammond

زفاف الملياردير الهندي ‎Ankur Jain على عارضة الأزياء Erika Hammond