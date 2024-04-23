حفل الأهرامات المثير للجدل .. ماذا شهدت منطقة أبو الهول ليلة أمس؟

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عمرو القاضي، كواليس حفل فرقة "Keinemusik" الألمانية، الذي أقيم أمس الأول الأحد، بمحيط أهرامات الجيزة.

حفل الاهرامات

حفل الأهرامات

وأثار الحفل موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصرفات من بعض الحاضرين التي خرجت عن نطاق اللياقة والأخلاق مثل الملابس التي وصفها البعض بـ"العارية" والخادشة للحياء.

وقال "القاضي" في تصريحات إعلامية، إن الحفل حضره نحو 8 آلاف شخص أغلبهم أجانب، وجرى حجز التذاكر من خارج مصر.

أسعار تذاكر الحفل

وأضاف أن تذاكر الحفل تراوح سعرها بين 100 و200 دولار، وكل الحاضرين من الخارج تواجدوا من خلال حجز طيران خاص.

وعن تصرفات بعض الحاضرين التي خرجت عن نطاق اللياقة والأخلاق، قال القاضي إنه "من الصعب التحكم في نوعية الملابس، لأن معظم الجمهور من خارج مصر وأجانب".

ضوابط حفلات الأجانب

وأكد عمرو القاضي أن الهيئة ليس لها ضوابط معينة بخصوص إقامة الحفلات، وكل مهمتها هو تسهيل الإجراءات للفرقة والحفل، مشيرًا إلى أن الضوابط يضعها المنظم وإدارة مكان الحفل.

حفل الاهرامات

وأكمل "محدش هيقدر يرضي كل الناس، اللي حضر الحفل مبسوط بالمكان، وإنه في مصر، والبعض اعترض وهذه وجهات نظر، ولكن هناك الكثير من الذين لم يتح لهم فرصة الحضور عبروا عن سعادتهم بإقامة مثل هذه الفعاليات العالمية التي تروّج للسياحة في مصر".

وتابع “القاضي”، أن استضافة حفلات الأجانب يحمل رسائل كثيرة، منها أن مصر تتمتع بالأمن والأمان، لافتًا إلى استضافة حفل آخر خلال الفترة المقبلة للرابر الأمريكي مترو بومين.

وفرقة keinemusik، اشتهرت بأدائها المميز في الموسيقى الإلكترونية، وتضم عددًا من منسقي وموزعي الأغاني المشهورين، واستحوذت على اهتمام الجماهير في جميع أنحاء العالم.

وتعد السمة المميزة لعروض الفرقة، دمج الألحان والموسيقى، ومنها دمج الألحان العربية والمصرية، وميزهم هذا الاندماج في عالم الموسيقي الإلكترونية، ما أظهر تقديرًا عميقًا للتراث الثقافي لمصر والشرق الأوسط.