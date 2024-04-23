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رئيس التحرير
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فن وثقافة

وزيرة الثقافة باحتفالية تحرير سيناء بـ«العريش»: نعمل على تنمية الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الاحتفالية الفنية التي نظمتها الوزارة -من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة-، بمناسبة "أعياد تحرير سيناء"، وذلك بقصر ثقافة العريش، بحضور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الوزارة أعدت برنامجًا متميزًا للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على نفوس المصريين، في كافة المحافظات، حيث تنطلق أولى الفعاليات اليوم من قصر ثقافة العريش، بمحافظة شمال سيناء".

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الوزارة تعمل، على تنفيذ برنامج طموح لتنمية الوعي، واكتشاف المواهب في جميع المجالات الفنية والأدبية، وقد شهد العام الأخير افتتاح عدد من المشروعات الثقافية، ورفع كفاءة عدد من المكتبات، وعودة السيرك القومي لمدينة العريش، بالإضافة إلى تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية. 

وأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن الوزارة أعدت برنامجًا متميزًا للتنمية الثقافية بشمال سيناء، في ظل حالة الاستقرار التي تتمتع بها المحافظة،  لخدمة أكبر قدر من الجمهور، في إطار خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمحافظة.

وأشارت وزيرة الثقافة، أن الوزارة تعمل على استثمار وتنمية ما تتميز به المحافظة من حرف يدوية وتراثية، من خلال تنظيم العديد من الورش المتخصصة في هذه المجالات.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر، لمحافظ شمال سيناء، على كافة أوجه الدعم التي يُقدمها للأنشطة الثقافية والفنية بالمحافظة.

من جانبه، رحب محافظ شمال سيناء، بوزيرة الثقافة، وثمن حرصها على الحضور للاحتفاء بهذا اليوم المميز، مؤكدًا أهمية الثقافة في نشر الوعي، ومواجهة الأفكار المتطرفة الهدامة، وأشاد بجهود وزارة الثقافة إزاء تفعيل هذه الأهداف بجميع أرجاء  سيناء. 

تضمن برنامج الفعاليات، افتتاح معرض فنون تشكيلية عن "تحرير سيناء" من نتاج ورش الفنون التشكيلية التي أقيمت بالقصر لمختلف الفئات العمرية طوال العام، إلى جانب معرض من نتاج ورش الحرف اليدوية والتراثية، ومعرض آخر لأهم إصدارات سلاسل النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تُقدم للجمهور بأسعار رمزية تشجيعًا على القراءة والاطلاع والمعرفة.

أعقب ذلك الحفل الفني الذي أحيته فرقة "بورسعيد للموسيقى العربية"، والتي قدمت عددًا من الأغاني الوطنية،  منها: "ميدلي مجموعة من الأغاني الوطنية، نصرة قوية، مصر اليوم في عيد، صباح الخير يا سينا، يا بلادي، مصر التي في خاطري"،  وغيرها من الأغاني الوطنية، وفقرة أخرى لفرقة "العريش للفنون الشعبية"، قدمت خلالها مجموعة من الاستعراضات المستوحاة من التراث السيناوي، والتي لاقت استحسان الجمهور.

الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد عبد الفضيل الهيئة العامة لقصور الثقافة أعياد تحرير سيناء

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