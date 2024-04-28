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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أوف شولدر.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بأنوثتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وخطفت ملك أحمد زاهر الأنظار بإطلالة لافتة، مرتدية توب باللون الأحمر الطوبي بصيحة الأوف شولدر يبرز جمالها وأنوثتها.

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مجوهرات لافتة.. أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

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فستان جريء.. أيتن عامر تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

واعتمدت على تسريحة شعر جذابة، حيث تركت خصلات شعرها البني منسدلا على الكتف الواحد بطريقة مميزة.

 

ومن الناحية الجمالية، وضعت ملك أحمد زاهر المكياج الجذاب، حيث اختارت اللون الاحمر في الشفاه مع القليل من البلاشر اللامع على الوجنتين.

واستكملت جمالها بارتداء المجوهرات البسيطة في اليد والرقبة بطريقة تلفت الأنظار.

ملك أحمد زاهر 
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