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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مجوهرات لافتة.. أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

أمينة خليل
أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت أمينة خليل بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتدية توب باللون الأسود وبدلة أنيقة باللون اللبني الهادئ، تبرز جمالها.

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كما خطفت أمينة خليل الأنظار بارتداء المجوهرات اللافتة، مرتدية اسورة كبيرة الحجم في اليد، مع السلسلة الرقيقة في الرقبة.

كما تركت امينة خليل خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة أعلى الكتف بطريقة مميزة.

وجذبت أمينة خليل الأنظار بالمكياج الجذاب، حيث وضعت اللون البينك في الشفاه مع البلاشر الناعم على الوجنتين.

أمينة خليل
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