مجوهرات لافتة.. أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

نشرت الفنانة أمينة خليل صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت أمينة خليل بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتدية توب باللون الأسود وبدلة أنيقة باللون اللبني الهادئ، تبرز جمالها.

كما خطفت أمينة خليل الأنظار بارتداء المجوهرات اللافتة، مرتدية اسورة كبيرة الحجم في اليد، مع السلسلة الرقيقة في الرقبة.

كما تركت امينة خليل خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة أعلى الكتف بطريقة مميزة.

وجذبت أمينة خليل الأنظار بالمكياج الجذاب، حيث وضعت اللون البينك في الشفاه مع البلاشر الناعم على الوجنتين.