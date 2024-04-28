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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لماذا تنتج الصين سيارات أكثر من حاجتها؟ إليك السبب

سيارات الصين
سيارات الصين

تاريخيًا، كانت الصين تعتبر واحدة من القوى العالمية في إنتاج السيارات،إذ تنتج أكثر من 100 علامة تجارية محلية للمركبات سنويًا. 

تسعى السلطات الصينية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على الوظائف، وذلك من خلال دعم صناعة السيارات الكهربائية وتوسيع تأثير الصين في السوق العالمية.

ومع ذلك، تواجه الصين تحديات كبيرة، بما في ذلك الإفراط في الإنتاج، والذي أدى إلى حرب أسعار مع شركات مثل تيسلا. 

وفي السياق العالمي، تثير صناعة السيارات الصينية مخاوف بشأن تدفق السيارات غير المباعة إلى الأسواق الأخرى.

وتشير الأرقام إلى وجود فائض في إنتاج السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، في حين يشهد الطلب على السيارات الكهربائية نموًا مستمرًا. 

تثير هذه التطورات قلق واشنطن وأوروبا، حيث تتجه الشركات الصينية نحو التصدير، وذلك على الرغم من الرسوم الجمركية العالية والتحقيقات المتزايدة بشأن الدعم الحكومي للصناعة في الصين.

على الرغم من التحديات، فإن هذا الوضع يفتح أيضًا بابًا للفرص، حيث تنمو صادرات الصين من السيارات بشكل ملحوظ، وخاصة السيارات ذات المحركات الكهربائية. 

وبهذا، يمكن أن تلعب الصين دورًا مهمًا في مستقبل صناعة السيارات العالمية، وتعزز مكانتها كلاعب رئيسي في القطاع.

شهدت صادرات السيارات الصينية زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت تقريبًا خمس مرات خلال ثلاث سنوات فقط، لتصل إلى حوالي 5 ملايين سيارة في عام 2023. 

 

مخاوف بشأن تقدم الصين في سوق السيارات

هذا الارتفاع أثار مخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا، جزئيًا بسبب تزايد الصادرات من السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن ثلاثة أرباع السيارات المصدرة في العام الماضي كانت من نوعية السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، وتوجهت العديد منها إلى السوق الروسية. ومع ذلك، فإن السيارات الكهربائية المصدرة إلى الخارج تزداد أيضًا ببطء.

تعتبر الانتقادات الموجهة لسياسات صناعة السيارات الصينية غير عادلة في نظر المسؤولين الصينيين، حيث يؤكدون أن السيارات الصينية تتمتع بالابتكار وتقدم قيمة جيدة. 

وتدعم الولايات المتحدة أيضًا صناعتها المحلية للسيارات الكهربائية من خلال الدعم الحكومي، مما يثير جدلاً في المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية.

سيارات الصين سوق السيارات السيارات الكهربائية

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