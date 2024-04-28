عبدالسند يمامة: الوفد يدعم القضية الفلسطينية ويرفض أي عدوان إسرائيلي على رفح

أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد علي دعم حزب الوفد للقضية الفلسطينية ،ورفض اي عدوان جديد علي رفح الفلسطينية.

وقال يمامة في كلمته امام الندوة التثقيفية بمعهد الدراسات السياسية بالوفد تحت عنوان "تحديات الامن القومي المصري في عالم متغير "نتضامن بشكل كامل مع الأخوة الفلسطينيين الذين يمثلون لمصر الكثير والقضية الفلسطينية تمثل بعدا ،وجزءا جوهريا من الامن القومي المصري.



وأكد رئيس الوفد علي رفضه التام وبشدة لأي عملية اجتياح عسكري لرفح الفلسطينية لأن مثل هذا الاجتياح يمثل كارثة انسانية حقيقية وتهديدا لامننا القومي المصري.