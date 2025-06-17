أمير هشام يكشف سبب عدم انتقال عادل بولبينة إلى الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك وصل عرضه إلى أتلتيك بارادو لضم المهاجم عادل بولبينة إلى 2.8 مليون دولار، بينما كان يريد النادي الجزائري إلى 3.2 مليون دولار، ولم يرفع النادي الأبيض عرضه وتأخر كثيرًا حتى تم إلغاء الصفقة في يناير الماضي.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: الدحيل القطري تعاقد مع عادل بولبينة بمقابل مالي يتخطى الـ5 ملايين دولار، والزمالك تأخر في حسم الصفقة وبالتالي انتقل اللاعب للنادي القطري.

وأضاف: الزمالك تأخر في حسم ملف صفقة بولبينة، وهذا الموقف سبق وتكرر من الأهلي أيضا في صفقات مثل يوسف ساليتش وزين الدين بلعيد.