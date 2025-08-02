«الوطنية للانتخابات»: تطور ملحوظ في وعي المواطنين وترسيخ لمفاهيم الديمقراطية

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان التصويت للمصريين بالخارج فتحت أبوابها في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وبدأت باللجان الانتخابية في دولة نيوزيلندا.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن فتح 55 مقرًا انتخابيًا في 117 دولة من أصل 136 مقرًا مخصصًا للعملية الانتخابية بالخارج.

وأوضح «بنداري»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن العملية تسير بسلاسة في اليوم الثاني، مع التزام المصريين في الخارج بالإجراءات، مشيدًا بحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، وموجهًا الشكر لهم على مشاركتهم الإيجابية.

وشدد على أن هناك تيسيرًا كاملًا للإجراءات الانتخابية، وأن الأمور تُدار بصورة لائقة ومنضبطة، مضيفًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلمس تطورًا كبيرًا في وعي المواطنين واهتمامهم بالشأن الانتخابي، وهو ما يعكس ترسيخ مفاهيم الديمقراطية لدى المواطنين.

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة «لازم تعرف»، وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة مبسطة حول الانتخابات بهدف توعية الناخبين بحقوقهم وآليات التصويت.

وشدد على أن هذه المبادرات كان لها أثر إيجابي واضح على إقبال الناخبين في الخارج، متوقعًا أن يمتد هذا المشهد الإيجابي ليشمل الداخل خلال يومي التصويت في مصر، والمقررين الإثنين والثلاثاء المقبلين.