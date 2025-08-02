رئيس الجالية المصرية بفرنسا: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني

قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إننا نقدم التحية للدولة المصرية والقيادة السياسية لاهتمامها الكبير والواضح بالمصريين بالخارج، متابعا: بالأمس كان هناك إقبال على الانتخابات ولكن اليوم سيكون إجازة رسمية وستكون المشاركة وطنية أصيلة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أدعوا المصريين بالخارج للتصويت والخروج بكثافة لاختيار المرشح المناسب، بما يعود بالفائدة على الدولة المصرية.

وشدد على أن انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق وطني وواجب على كل مواطن، ونعمل دائما على تنمية الانتماء الوطني داخل نفوس المواطنين.

ولفت إلى أن مصر تغيرت وأصبحت مصر الحديثة والمتقدمة، أصبح لدينا بنية تحتية عالمية من الطرق والكباري، وما يحدث من تطوير هو فخر للمصريين وعلينا جميعا أن نسعد بذلك التطوير