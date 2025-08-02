النيابة تأمر بتشريح جثمان عم الفنانة أنغام

أمرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة بتشريح جثمان عم الفنانة انغام بعد أن عثرت الأجهزة الأمنية على جثته داخل شقته بأحد العقارات في الجيزة.

بداية الحادثة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بأحد العقارات في الجيزة.

جثة عم أنغام

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين العثور على جثة شخص يرتدي كامل ملابسه داخل شقة بأحد العقارات وتم نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات الأولية ان الجثمان خاص بـ عم الفنانة أنغام الذي يعيش بمفرده داخل شقته في العقار وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.