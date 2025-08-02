شريكي اتهمني بالجنون.. محمد أبو العينين يكشف كواليس إنشاء أول مصنع سيراميك في مصر

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن إنتاج السيراميك فن ويحتاج إلى ابتكار وتميز، متابعا: الصناعة تحتاج إلى الابتكار والتميز المستمر، مضيفا: " تمكنت من إدخال صناعة السيراميك في مصر في وقت لم يكن هناك أي مصنع لتلك الصناعة في البلاد".

وأضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في حوار مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج ضيفي، المذاع عبر قناة الشرق، : " الشريك الأجنبي اتهمني بالجنون، وذلك عندما طلبت منه مشاركتي في صناعة السيراميك وإنشاء مصنع في صحراء العاشر من رمضان"، متابعا: مصانع سيراميكا كليوبترا كانت بمثابة مزار عالمي للسيراميك.

ولفت إلى أن سيراميكا كليوباترا يقدم 60% من إنتاجه للداخل المحلي، وباقي الإنتاج يتم تصديره للخارج، مشددا على أن البورسلين الخاص بـ سيراميكا كليوبترا يطلب بالاسم في اليابان.